Nach Verbindungsabbruch: Mars-Helikopter funkt nach 63 Tagen Stille

Es ist Ende April, auf dem Mars setzt der Hubschrauber Ingenuity zur Landung an, dann ein Verbindungsabbruch und Stille. Mehr als zwei Monate später kann die NASA aufatmen. Was nach einem Unfall klingt, war ein riskantes, aber geplantes Manöver, der Funkkontakt steht wieder.

Der Mars-Helikopter Ingenuity meldet sich nach 63 Tagen wieder

Kommunikationsgrenzen überschreiten

Zusammenfassung Ingenuity: Verbindungsabbruch bei Flug 52.

Kontaktaufnahme erst nach 63 Tagen wieder möglich.

Kommunikation mit Perseverance erforderlich.

Reichweite wurde geplant überschritten.

Flug 53 ist erst in einigen Wochen geplant.

In Zukunft gibt es öfter Flüge über die Kommunikationsgrenzen hinaus

Der Mars-Helikopter Ingenuity hat jetzt schon alle Erwartungen bei Weitem übertroffen - wir haben wiederholt über die Rekorde des ersten extraterrestrischen Fluggeräts berichtet. Am 26. April hatte sich die kleine Sonde zu ihrem 52. Flug in den roten Mars-Himmel geschraubt, dieses Mal sollte sich die Landung aber von allen bisherigen Flügen unterscheiden. Kurz vor der Landung verloren die Flugplaner des Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien den Kontakt. Rund zwei Monate später kann die NASA jetzt aber vermelden : Auch dieser Flug war ein voller Erfolg.Wie die Ingenieure erläutern, war der Verbindungsabbruch genau so erwartet worden. Der Grund: Die Verbindung zu Ingenuity kann nur über den Rover Perseverance aufgebaut werden. Bei diesem Flug war der Helikopter aber erstmals hinter einem Hügel gelandet, der die Kommunikation zwischen den beiden Sonden verhinderte. Und so galt es für eine erneute Kontaktaufnahme, den Rover erneut in Reichweite zu bringen. Am 30. Juni war dieses Ziel erreicht und Ingenuity konnte das erste Mal seit 63 Tagen wieder nach Hause funken.In Zukunft wird es laut NASA jetzt aber zum normalen Tagesgeschäft des Helikopters gehören, in Gebieten zu landen, in denen die Kommunikation zunächst nicht gewährleistet ist. "Das Ziel des Teams ist es, Ingenuity vor Perseverance zu halten, was gelegentlich bedeutet, dass die Kommunikationsgrenzen vorübergehend überschritten werden", so Josh Anderson vom JPL, Leiter des Ingenuity-Teams. Bis man zu Flug 53 abhebt, werden jetzt einige Wochen vergehen.