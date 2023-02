Massenhaft Müll-Mails bei Outlook: Microsofts Spamfilter ausgefallen?

Microsoft hat offenbar ein Problem mit dem Spamfilter von Outlook.com . Derzeit melden zahlreiche Nutzer der E-Mail-Plattform des US-Softwarekonzerns, dass sie seit heute Nacht mit massenhaften Spam-Mails bombardiert werden.

Benachrichtigungen en masse

Zusammenfassung Microsoft hat ein Problem mit dem Spamfilter von Outlook.com

Nutzer klagen über Vielzahl an Müll-Mails im Postfach

Microsoft hat sich noch nicht zu Thema geäußert

Support-Team meldet sich vereinzelt auf Twitter

Firmenkunden scheinen nicht betroffen

Deaktivierung der "Focused Inbox" könnte Abhilfe schaffen

Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken häufen sich seit heute die Meldungen von diversen Nutzern von Outlook und dessen Varianten, laut denen die normalerweise relativ leistungsfähigen Spamfilter aktuell wohl ihre Arbeit nicht mehr erledigen. Zahlreiche Nutzer klagen über eine Vielzahl von Müll-Mails, die ihre Postfächer verstopfen.In den meisten Fällen handelt es sich um Nutzer, die Outlook mit einer englischen Spracheinstellung verwenden. Teilweise sind aber auch Kunden aus Europa betroffen, die über eine praktisch ungebremste Spam-Flut klagen. Anscheinend landen die unerwünschten E-Mails einfach ganz normal im Posteingang bzw. der sogenannten "Focused Inbox", sodass viele User sich auch von den dadurch ausgelösten Benachrichtigungen auf ihren mobilen Endgeräten gestört fühlen.Dass Outlook.com ein Spam-Problem hat, zeichnet sich schon länger ab. Seit rund einem Monat stieg die Zahl der Meldungen über eine Zunahme der Spam-Mails, die den Filtern des Webmail-Diensts zu entgehen scheinen, stetig. Noch hat sich der Konzern nicht wirklich zu dem Thema geäußert.Vereinzelt gibt es auf Twitter aber Beispiele, in denen sich das Support-Team von Microsoft zu Wort meldet, um einzelnen Outlook.com-Usern zu helfen, ihrem Spam-Problem auf den Grund zu gehen. Firmenkunden scheinen von dem Problem unterdessen nicht betroffen zu sein. Unter Umständen besteht ein Fehler in Verbindung mit der "Focused Inbox", sodass eine Deaktivierung dieser Funktion Abhilfe schaffen könnte - zumindest wenn es darum geht, nicht ständig Outlook-Benachrichtigungen zu erhalten.