Microsoft Outlook-Roadmap verrät neue Navigationsleiste für iOS-App

Microsoft hat angekündigt, dass es für die mobile Outlook-App in Kürze neue Funktionen und überarbeitete Menüs geben wird. Wie immer wird es dabei eine gestaffelte Freigabe geben - man wird also etwas Geduld haben müssen, um in den Genuss der Neuerungen zu kommen.

Neue Navigationsleiste für Outlook für iOS

Zunächst hatte Microsoft dabei Änderungen für die Outlook-Android-App angekündigt, nun folgt ein Schwung Neuerungen für iPhone-Nutzer . Das geht aus der aktualisierten Roadmap für Outlook hervor.Für Microsofts E-Mail-App auf iOS wird es bald eine neue Navigation geben, mit der Nutzer durch verschiedene wichtige Abschnitte der App blättern können. Das soll die Nutzerfreundlichkeit verbessern und auch mit einer Hand einfach bedienbar sein.Microsoft arbeitete dabei seit Längerem an einer neuen Navigationsleiste, die sich unten befindet - so wie zum Beispiel die Safari-Adressleiste. Das erleichtert die Bedienung auf dem Smartphone. Die neue Leiste bietet einfachen Zugriff auf Mail, Kalender, Feed, Kontakte und Dateien. Ein weiterer Vorteil der neuen anpassbare Navigationsleiste ist, dass sich Mail, Kalender, Feed, Kontakte und Dateien in eine individuelle Reihenfolge anordnen lassen.Microsoft hat ähnliche Änderungen an der Outlook-Android-App vor etwa einem Monat eingeführt, und das Unternehmen hat außerdem versprochen, die überarbeitete Navigationsleiste auch iOS-Nutzern zur Verfügung zu stellen.Was die Frage betrifft, wann die neue Navigationsleiste für iOS-Nutzer von Outlook verfügbar sein wird, sagt Microsoft, dass iOS-Nutzer noch bis März dieses Jahres warten müssen. Die Freigabe erfolgt nach und nach. Neben der neuen Navigationsleiste soll dann auch ein aktualisierter "Floating Action Button" eingeführt werden.