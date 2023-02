Microsoft weitet Outlook-Test aus und gibt Kontrolle über "Reaktionen"

Microsoft arbeitet an zwei Neuerungen für Outlook-Nutzer: Das eine ist die neue verbesserte App, die ab sofort von mehr Nutzern ausprobiert werden kann, das andere ist eine wichtige Änderung auf die "Reaktionen", die man auf E-Mails senden und bekommen kann.

Zusammenfassung Microsoft erweitert Tests für neue Outlook-App und ändert Reaktionsfunktion.

Neue App ermöglicht plattformübergreifendes Look-and-feel.

Absender können kontrollieren, ob Empfänger auf E-Mails reagieren können.

Neue Funktion voraussichtlich erst ab Juni 2023 für Android, iOS, Mac, Windows und im Web verfügbar.

Schon seit geraumer Zeit lässt Microsoft dabei die neue Outlook-App für Windows testen. Nun hat das Online-Magazin Deskmodder entdeckt, dass diese Tests endlich ausgeweitet werden. In der Outlook App gibt es dafür einen Schalter, der Interessierte zu der "Preview" wechseln lässt. Damit bekommen nun mehr Nutzer als bisher die Möglichkeit, die überarbeitete Anwendung auszuprobieren.Die größte Änderung ist dabei die Nutzeroberfläche. Microsoft ist bestrebt, plattformübergreifend ein "Look-and-feel" zu erschaffen, damit Anwender auf jeder Plattform, egal ob als native App oder im Web, sich gleich zurechtfinden und eine nahezu gleiche Nutzeroberfläche und einen gleichen Funktionsumfang vorfinden.Die Freigabe der Preview erfolgt nach und nach. Falls ihr von Microsoft ausgewählt wurdet, findet ihr den Schalter für die Preview in Outlook rechts oben.Auf eine zweite große Neuerung macht das Online-Magazin Neowin aufmerksam. Demnach will der Konzern nun die Möglichkeit, auf Outlook-E-Mails zu reagieren, anpassen. Hintergrund ist, dass die im letzten Jahr eingeführte Option derzeit eigentlich keine Kontrolle über die Reaktionsfunktion erlaubt. Microsoft arbeitet daher jetzt an einer neuen Funktion für Outlook, mit der die Absender entscheiden können, ob sie möchten, dass die Empfänger auf bestimmte E-Mails reagieren können.Laut der Roadmap von Microsoft 365 wird die geänderte Funktion voraussichtlich ab Juni für Android , iOS, Mac, Windows und das Web verfügbar sein.