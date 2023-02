Cameron schlägt Cameron - Avatar: The Way of Water überholt Titanic

Der zweite Film der Avatar-Reihe war in der Produktion teuer und entsprechend knapp war auch die Kalkulation der Macher. Konkret bedeutet das, dass The Way of Water ein Hit sein musste, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Daran gibt es aber keine Zweifel mehr.

Weltweite Nummer 3

Zusammenfassung Avatar 2 überholt Titanic: weltweites Einspielergebnis 2,243 Mrd. Dollar

Erfolg dank generationsübergreifendem Reiz & Technik

IMAX-Kinos spielen 250 Mio. Dollar ein

In Deutschland hat Avatar 2 bisher 135 Mio. Dollar eingespielt

Erste beide Plätze Avatar 1 & Avengers: Endgame, unerreichbar

Cameron weiß, wie man modernes Publikum anspricht

Avatar 2 konnte in den vergangenen Tagen eine besondere Marke knacken, denn der Science-Fiction-Streifen von James Cameron überholte das Untergangs-Epos Titanic. Und das ist bekanntermaßen ebenfalls von James Cameron. Avatar: The Way of Water kommt nun auf ein weltweites Einspielergebnis von 2,2433 Milliarden Dollar und konnte damit knapp den Hit mit Leonardo Di Caprio und Kate Winslet schlagen, denn Titanic kam bis heute auf 2,2428 Milliarden Dollar.Damit ist der neueste Avatar-Film an der dritten Allzeit-Position, allerdings wird er dort wohl auch bleiben. Denn die ersten beiden Plätze scheinen außer Reichweite zu sein. Dort sind nämlich der erste Teil von Avatar mit weltweiten 2,92 Milliarden Dollar und an Platz zwei Avengers: Endgame mit 2,7 Milliarden Dollar zu finden.Denn so gut Avatar: The Way of Water auch läuft, zu den beiden Spitzenreitern wird der Streifen nicht mehr aufschließen können, zu sehr haben sich in den letzten Wochen die Einnahmen an den Kinokassen verlangsamt. Kein Wunder: Der Film ist schließlich vor bereits gut zwei Monaten angelaufen.Gegenüber dem Branchenfachblatt Variety erklärte Shawn Robbins, Chef-Analyst bei BoxOfficePro, warum James Cameron so eine Ausnahmeerscheinung ist: "Er setzt seine Erfolgsstory an den Kinokassen fort. Er weiß eindeutig, wie man ein modernes Publikum anspricht."Das liegt einerseits an dem generationsübergreifenden Reiz seiner Produktionen, andererseits an der Technik. So konnte Avatar: The Way of Water in IMAX-Kinos rund 250 Millionen Dollar einspielen, das ist mehr als so mancher Film in allen Kinos zusammengerechnet schafft. In Deutschland hat der zweite Avatar-Film 135 Millionen Dollar eingenommen, The Way of Water liegt damit, nach Avatar - Aufbruch nach Pandora mit 166 Millionen Euro, auf einem soliden zweiten Platz.