Twitter macht Zwei-Wege-Authentifizierung per SMS zur Bezahl-Option

Das kommt überraschend: Twitter macht ein Sicherheits-Feature zum Bestandteil von Twitter Blue . Nur Nutzer, die bezahlen, können künftig die Zwei-Wege-Authentifizierung per SMS zur Legitimierung verwenden.

"Nicht-Twitter-Blue-Abonnenten, die bereits angemeldet sind, haben 30 Tage Zeit, diese Methode zu deaktivieren und sich für eine andere anzumelden. Nach dem 20. März 2023 werden wir es Nicht-Twitter Blue-Abonnenten nicht mehr erlauben, Textnachrichten als 2FA-Methode zu verwenden. Zu diesem Zeitpunkt wird die 2FA-Methode für Konten, die noch aktiviert sind, deaktiviert."

Missbrauchspotential

Zusammenfassung Twitter macht 2FA per SMS zu Bestandteil von Twitter Blue.

Nutzer müssen 2FA-Methode deaktivieren, sonst verlieren sie Zugriff.

Nur 3 % der Nutzer haben 2FA aktiviert, 2/3 davon SMS-Methode.

Betroffen sind nur Authentifizierungen mit Telefonnummer.

Twitter erklärt, dass 2FA missbraucht wird.

Kritiker spekulieren, dass Twitter Einnahmen erhöhen will.

Nutzer sollen stattdessen Authentifizierungs-App oder Sicherheitsschlüssel verwenden.

Besonders erstaunlich ist der Weg, den Twitter gewählt hat, Nutzer über die Entscheidung in Kenntnis zu setzen. Twitter-Nutzer, die die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS aktiviert haben, bekommen seit Kurzem Warnmeldungen, dass sie diese Authentifizierungsmethoden deaktivieren müssen - ansonsten verlieren sie den Zugriff auf ihr Twitter-Konto.Betroffen von der Abschaltung für nichtzahlende Twitter-Nutzer ist nur die Authentifizierung, die mit einer Telefonnummer verbunden wird.In seiner Ankündigung sagte Twitter, dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist, nachdem es gesehen hat, dass "2FA auf der Basis von Telefonnummern von böswilligen Akteuren verwendet - und missbraucht - wird". Einige Kritiker bezweifeln jedoch die Erklärung von Twitter und spekulieren, dass das Unternehmen in Wirklichkeit beabsichtigt, die 2FA per SMS als eine der Funktionen in seinen Abonnementdienst aufzunehmen.Was auch immer die wahren Absichten von Twitter sind, die meisten Nutzer, die die Zwei-Faktor-Funktion auf der Website aktiviert haben, müssen nun ihre Anmeldegewohnheiten ändern. Das soll allerdings nur wenige Nutzer betreffen, denn nur rund drei Prozent aller Twitter-Nutzer hatten laut den letzten offiziellen Zahlen dazu die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Laut dem Transparenzbericht des Unternehmens aus dem Jahr 2021 verwendeten allerdings zwei Drittel der Nutzer, die 2FA aktiviert haben, die SMS-Methode."Wir ermutigen Nicht-Twitter Blue-Abonnenten, stattdessen eine Authentifizierungs-App oder eine Sicherheitsschlüssel-Methode zu verwenden", sagte das Unternehmen. "Diese Methoden erfordern den physischen Besitz der Authentifizierungsmethode und sind eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihr Konto sicher ist."