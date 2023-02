Tweets zu selten angezeigt: Elon Musk feuert Twitter-Mitarbeiter

Da der Twitter-Chef Elon Musk mit der Reichweite seines Accounts auf der eigenen Plattform unzufrieden ist, soll er nun einen Ingenieur gefeuert haben. Dafür, dass über 100 Millionen Nutzer dem Konto folgen, wird mit dem Profil vergleichsweise wenig interagiert.

Großteil der Belegschaft bereits entlassen

Elon Musk besitzt 128,5 Millionen Twitter-Follower. Laut Platformer soll der CEO in einem internen Meeting kritisiert haben, dass sein Account lediglich tausende Interaktionen verzeichnen kann. Ingenieure der Social-Media-Plattform hätten daraufhin argumentiert, dass das öffentliche Interesse an dem Multimilliardär innerhalb des vergangenen Jahres stark zurückgegangen ist. Während viele Nutzer die Twitter-Übernahme für 44 Milliarden Dollar verfolgt hatten, seien heute 91 Prozent weniger Menschen an seinen Inhalten interessiert.Den Mitarbeitern zufolge gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass Musks Reichweite künstlich eingeschränkt wurde. Der Twitter-Chef soll die Ingenieure dennoch beschuldigt haben, einen Shadow-Ban gegen ihn verhängt zu haben. Mindestens ein leitender Programmierer soll im Anschluss des Meetings entlassen worden sein. Konkrete Namen wurden allerdings nicht genannt, da Ex-Mitarbeiter in der Vergangenheit häufig auch nach ihrer Entlassung Schikanen ausgesetzt waren.Dass Twitter-Mitarbeiter damit rechnen müssen, jederzeit die Kündigung zu erhalten, war bereits vor diesem Fall bekannt. Als Elon Musk das soziale Netzwerk übernommen hat, wurde im Rahmen eines umfassenden Stellenabbaus die Hälfte der rund 7500 Mitarbeiter gefeuert. Nachdem ein Entwickler dem Multimilliardär öffentlich widersprochen hat, wurde er prompt aus dem Unternehmen entfernt. Aufgrund der finanziellen Situation des Konzerns ist davon auszugehen, dass es zu weiteren Entlassungen kommt.