Twitter: Chaostage und wohl Pläne, Nutzer zu Twitter Blue zu nötigen

Elon Musk hat nach dem Twitter-Kauf die Hälfte aller Mitarbeiter entlassen, viele sind auch freiwillig gegangen. Seither warten viele nur darauf, dass der Dienst entgleist und vergangene Nacht gab es einen Hinweis darauf, denn Nutzer bekamen es mit einem nervigen Bug zu tun.

Elon Musk: Neue Features pausieren

Twitter Blue-"Zwang"

Zusammenfassung Elon Musks Sparzwang löst wohl nervigen Bug aus.

Nutzer konnten keine Tweets verschicken.

Musk befiehlt allen, Entwicklung neuer Funktionen zu pausieren.

Internes Chat-System "verrückt" wegen Bug.

Kostenlose Nutzung womöglich bald eingeschränkt, max. 20 Tweets/Tag?

Denn beim Versuch, einen neuen Tweet abzusetzen, bekamen die Twitter-Nutzer am Nachmittag US-amerikanischer Zeit angezeigt, dass sie "das Tageslimit für das Senden von Tweets" erreicht hätten. Etwa 30 Minuten lang ging gar nichts (mit Ausnahme von getimten Tweets). Danach konnte man zwar wieder Tweets absetzen, aber keine privaten Nachrichten verschicken und auch keinen neuen Nutzern folgen.Wohlgemerkt gibt es zwar tatsächlich eine Grenze für Tweets, die man täglich verschicken kann, diese lag bisher aber bei 2400 Mitteilungen. Der Sinn dieses Limits ist natürlich die Verhinderung von Spam, selbst besonders aktive Twitter-Nutzer kommen da nicht ansatzweise heran.Bei Twitter löste der Fehler Alarmstufe Rot aus und das bedeutet in der Regel auch eine Nachricht vom Chef, also Elon Musk. Dieser ordnete an, alles andere liegen und stehenzulassen, um den Bug zu beseitigen. Wie Fortune berichtet, schrieb er in einer E-Mail an alle: "Bitte pausiert vorerst die Entwicklung neuer Funktionen, um die Stabilität und Robustheit des Systems zu maximieren, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Super Bowl."In einer späteren Mail schrieb Musk, dass Twitter auch den Umzug und die Reduzierung von Servern pausieren soll. Das lässt darauf schließen, dass die angesichts des Sparkurses von Twitter durchgeführten Maßnahmen Wirkung zeigen, und zwar im Negativen.Was den jüngsten Bug betrifft, so schreibt Fortune unter Berufung auf Insider, dass die internen Chat-Kanäle von Twitter "verrücktspielten", weil sich kaum jemand erklären konnte, wie es dazu gekommen ist. Es wäre aber wohl nicht verwunderlich, dass die zuletzt von Musk eingeführten neuen Features und Änderungen hier etwas "zerschossen" haben - vermutlich nicht zum letzten Mal.Es ist aber auch möglich, dass diese Panne mit neuen Einschränkungen für Twitter zusammenhängen: Denn der Dienst will laut Gerüchten mehr Nutzer zu seinem kostenpflichtigen Twitter Blue bewegen und deshalb die kostenlose Nutzung stark einschränken. Das Twitter-Konto @ThePopTingz schreibt etwa, dass es künftig für "Normalsterbliche" ein 20 Tweets pro Tag-Limit geben werde, dazu kommt ein 200-Nachrichten-Maximum für Direct Messages und eine Grenze von vier Fotos oder einem Video pro Tag.