Xbox Series X|S jetzt mit Google Home fernsteuern - So geht es

Die Steuerung der Xbox über die Google-Home App ist ab sofort möglich. Google hat angekündigt, offiziell mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um eine virtuelle Fernbedienung über Smartphones anzubieten. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr mit der Google-Home-App die Konsole steuern könnt.

Microsoft Xbox mit der Google-Home-App fernsteuern

So geht es:

Verbindet die Xbox und Euer Telefon mit demselben Wi-Fi-Netzwerk

Öffnet die Google-Home-App

Tippt oben auf die Schaltfläche (+) und wählt "Gerät einrichten"

Tippt auf "Neues Gerät" und wählt eine bevorzugte Heimnetzgruppe

Fahrt fort und sucht nach Eurer Xbox-Konsole

So steuert Ihr die Xbox ohne Google-Home-App

Hinzufügen eines Fernbedienungs-Widgets auf den Startbildschirm

Die Google-Fernbedienungsschnittstelle für die Xbox ähnelt der Fernbedienungsversion zur Steuerung von Android und Google TV. Neben dem Ein- und Ausschalten der Konsole lässt sich ein Touchpad in der Mitte verwenden. Dieses kann alternativ zu der grundlegenden Navigation wie "Weiter", "Zurück" und "Wiedergabe" verwendet werden. Laut 9to5Google ist es auch möglich, mit der Fernbedienung Videoclips aufzunehmen.Um kompatible Xbox One- und Xbox-Series-Modelle zu koppeln, braucht man die neueste Software (Version 10.0.22621.3446), welche man (wenn verfügbar), vorab auf der Konsole aktualisieren sollte. Gleichzeitig empfiehlt es sich, die Google-Home-App auf dem (Android-) Smartphone zu aktualisieren.Sobald die Konsole hinzugefügt wurde, sieht man die Xbox im Hauptbereich der Google-Home-App neben anderen verbundenen Smart-Home-Geräten.Die andere Möglichkeit, eine Xbox-Konsole mit iPhone oder Android-Smartphone zu steuern, ist über die Xbox-App. Dazu muss nur die Xbox-Mobile-Anwendung aus dem Apple- oder Google Play Store heruntergeladen und installiert werden. Allerdings ist die Steuerung auf vier Tasten und ein paar Menüs beschränkt. Wichtiger ist jedoch, dass man direkt über die App auf das Xbox-Dashboard und die Eingabequelle zugreifen kann.Neben der Xbox-Unterstützung plant Google weitere App-Funktionen wie TV-Fernbedienungs-Widgets. Damit lassen sich Shortcuts und Inhaltsempfehlungen direkt auf dem Startbildschirm platzieren. Die Funktion muss noch vollständig in die Pixel- und Android-Smartphones und -Tablets integriert werden.