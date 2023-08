Spannende neue Funktionen für alle Google Home-Nutzer veröffentlicht

Google hat ein Update für seine Google Home-App veröffentlicht, das allen Nutzern zugutekommt. Die Entwickler führen eine Reihe nützlicher neuer Funktionen für die Heimautomatisierung ein. Pro-User können sich über Updates für den Skript-Editor freuen.

Google Home-App Update: Neue Auslöser und Aktionen

Neue Auslöser Neue Aktionen Gerät ist geöffnet oder geschlossen Öffnen / Schließen (eine Richtung) Gerät ist eingesteckt oder lädt Pause / Pause aufheben Temperatursensor ändert sich Timer starten / pausieren / fortsetzen / abbrechen Lautstärke stumm oder aktiv Stummschaltung aktivieren und aufheben Gerät ist angedockt / abgedockt Gerät andocken/abdocken (z. B. Saugroboter) Aktiver Lichteffekt Lichteffekte (Puls / Schlaf / Wecken / Farbschleife) Schloss ist verklemmt Gerät neustarten Feuchtigkeitssensor ändert sich Luftfeuchtigkeit in Prozent einstellen Belegungserkennung Software-Update ausführen

Script-Editor lernt auch dazu

Zusammenfassung Google Home-App erhält Update mit neuen Automatisierungsfunktionen

Neun neue Auslöser und Aktionen für "Haushaltsroutinen" hinzugefügt

Sensoren für Automatisierungen in Google Home integrierbar

Nutzungsmöglichkeiten u.a.: Thermostat- und Lichtsteuerung

Updates für Skript-Editor für Pro-User

Im Mai hatte Google eine runderneuerte Google Home-App veröffentlicht, die neben einem neuen Layout und anderen Features auch Zugriff auf fast 100 Auslöser und Aktionen bietet. Diese machen es wiederum möglich, leistungsstarke Automatisierungen zu erstellen. Wie das für die Entwicklung verantwortliche Google Nest Team jüngst mitteilte , wurde die Liste der verfügbaren Auslöser erneut erweitert.Demnach wird die Home-App um neun neue Auslöser und neue Aktionen für "Haushaltsroutinen" erweitert. Nutzer können außerdem verschiedenste Sensoren, wie zum Beispiel für Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Bewegung, in Google Home einrichten und für die Automatisierungen verwenden. Im Anschluss eine Übersicht der neuen Auslöser und Aktionen:Google liefert zu den Neuerungen auch einige Beispiele, wie diese im Smart Home mit entsprechender Ausrüstung zum Einsatz kommen können. Der Öffnen/Schließen-Auslöser kann so zum Beispiel genutzt werden, um bei einem geöffneten Fenster den Thermostat zu regulieren. Das funktioniert natürlich auch andersherum. Übersteigt die Temperatur in einem Raum einen gewissen Wert, kann ein Fenster geöffnet oder ein Ventilator aktiviert werden.Die Entwickler betonen auch die Nütz­lich­keit der Verbindung von Auslösern mit verschiedenen Lichteffekten. So kann beispielsweise bei Betätigung der Türklingel ein Lichtsignal in einem gewählten Raum ausgelöst werden. Ein anderes Anwendungsbeispiel von Google ist die Verbindung des Weckers mit einer langsamen Aktivierung der Schlafzimmerbeleuchtung.Für Pro-User hat Google weiter am Script-Editor geschraubt, der sich allerdings noch in der Preview befindet. Zu den neuen Funktionen gehören die Verwendung von Kamera-Ereignistypen als Auslöser, benutzerdefinierte Benachrichtigungen sowie die gezielte Unterdrückung von Auslösern und Automatisierungsprotokollen.