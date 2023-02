Xbox Series X|S & One: Februar-Update steht bereit - Das ist neu

Microsoft kündigt das Februar 2023-Update für die Xbox Series X|S und Xbox One an, das ab sofort zum Download bereitsteht. Die neue Firmware bringt neue Optionen zur Personalisierung, zum Energiesparen und für die bessere Integration in das Google Home-Ökosystem.

Das große Thema des CO2-Fußabdrucks

Minimalisten erhalten mehr Optionen

Google Home erhält Touch-Fernbedienung

Neuer Partyverlauf für das Weiterspielen mit Freunden

Die Nachhaltigkeit und Reduzierung von CO2-Emissionen stehen im Mittelpunkt des Februar-Updates. Microsoft betitelt die Xbox nun als "erste Konsole, die kohlenstoffbewusste Spieledownloads und Updates anbietet." Wird das System mit dem Internet verbunden, prüfen die Redmonder nach regionalen Daten zur Kohlenstoffintensität. Auf Wunsch kann das nächtliche Wartungsfenster für Aktualisierungen so angepasst werden, dass der dafür genutzte Strom vorrangig aus emissionsarmen Quellen stammt.Weiterhin empfiehlt man den Wechsel auf die bereits angekündigte Shutdown (Energiesparen)-Option anstelle des klassischen Stand-By-Modus, um Strom und infolgedessen Emissionen zu sparen. Microsoft liefert ein Rechenbeispiel: "Zwei Konsolen, die je ein Jahr lang auf Shutdown (Energiesparen) umgestellt werden, sparen so viel Kohlenstoff ein wie ein Baum, der ein Jahrzehnt lang wächst und gedeiht."Das Xbox Februar 2023-Update bringt die Möglichkeit, Spielgrafiken auf der Startseite auszublenden. Wer es bei der Kachelauswahl von Games als störend empfindet, dass sich der Hintergrund passend zum Spiel ändert, kann nun einen minimalistischen Look anwenden. Die passenden Optionen dazu stehen in den Einstellungen unter "Allgemein -> Personalisierung -> Mein Hintergrund" und im darin enthaltenen Menüpunkt "Einfarbig und Spielgrafik" bereit.Microsoft weitet im Zuge des neuen Updates die Unterstützung von Google Home aus. Bereits seit 2019 können Googles Sprachassistent und App zur Steuerung der Xbox Series X|S und Xbox One genutzt werden, nun folgt eine integrierte Touch-Fernbedienung.Wer seine Konsole mit der Google Home App verbindet, kann in Zukunft die Xbox ein- und ausschalten, auf dem Startbildschirm navigieren, Medieninhalte abspielen und pausieren, Inhalte überspringen und Lautstärkeeinstellungen vornehmen. Auch die Aufnahme von Spielclips kann über die virtuelle Fernbedienung gestartet werden.Zu guter Letzt testet Microsoft derzeit verschiedene Möglichkeiten, um eine zurückliegende Party mit Freunden oder gar "Fremden" wieder aufzunehmen. Im Xbox-Guide und der dort verfügbaren Registerkarte "Partys & Chats" wird ab sofort ein Partyverlauf integriert, der dazu genutzt werden kann, die Mitspieler des Vorabends erneut zu versammeln. Praktisch vor allem dann, wenn diese noch nicht in die Freundesliste aufgenommen wurden.