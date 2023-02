Ärger mit Paramount-Abos auf iPhone und iPad, In-App-Kauf nicht gültig

Der Streamingdienst Paramount+ ist erst seit Dezember 2022 in Deutschland am Start. Seither reißt die Kritik an dem Angebot nicht ab - es geht dabei vor allem um die mangelhafte Bild- und Tonqualität. Jetzt werden neue Probleme bekannt.

Was war passiert?

Mit freundlichen Grüßen, Paramount+ Kundendienst" "Vielen Dank, dass Sie Paramount+ kontaktiert haben. Wir entschuldigen uns bei Ihnen für die Unannehmlichkeit. Leider wird das Jahresabonnement über Apple derzeit in Deutschland nicht unterstützt, weshalb Sie die beschriebenen Probleme erleben. Wir bitten Sie, sich an Apple zu wenden, um Ihr Abonnement zu kündigen und um eine Rückerstattung der geleisteten Zahlung zu bitten.Die Kontaktdaten von Apple finden Sie hier: https://support.apple.com/en-us/HT201232 Bei weiteren Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen, Paramount+ Kundendienst"

Aber wie jetzt ein Abo abschließen?

Und die drehen sich dieses Mal um die Jahresabonnements. Aufmerksam hat uns darauf ein Leser gemacht. Dabei geht es auch um das Verhältnis zwischen Paramount+ und Apple . Denn wie es nun den Anschein hat, möchte Paramount+ die Abgabe des Provision-Anteils an Apple umgehen und erkennt Zahlungen über die In-App-Käufe nicht an.Ein Leser meldete sich mit dem Hinweis, dass er sich nach dem 7-Tage-Probeabo von Paramount+ nicht mehr mit seinem Account einloggen konnte. Er hatte die App auf dem iPad genutzt und dort auch per In-App-Kauf nach Ende der Testphase das ihm angebotene Jahresabonnement für 79,99 Euro gekauft. Apple buchte den Betrag ab. Mehr passierte nicht. Es kam weder ein Hinweis, das etwas schiefgelaufen sei, noch das es irgendwelche Probleme mit der Zahlung gab. Apple bestätigte das Abo und es tauchte ganz regulär in den gebuchten Abonnements in Apples Einstellungen-App auf.Doch es funktionierte nicht. Als sich der Leser einloggen wollte, bekam er in der Paramount+-App nur erneut ein Abo angeboten - monatlich 7,99 Euro oder das Jahr für 79,99 Euro.In der App gibt es noch einen Link mit dem Hinweis "iTunes-Käufe wiederherstellen". Zunächst dachte sich der Betroffene nichts böses bei den aufgetauchten Schwierigkeiten und wollte es mit der Wiederherstellung versuchen. Doch mit jedem Klick auf den Link "iTunes-Käufe wiederherstellen" stürzte die Paramount+ App ab. Also war die nächste Idee, den Paramount+ Support zu kontaktieren. Da kam dann die Ernüchterung: Der Kontakt per E-Mail war schnell, aber nicht wirklich hilfreich. Das Unternehmen bestätigte, dass Paramount+ derzeit den Kauf In-App nicht akzeptiert:Das war der Stand vom 25. Januar 2023. Nachdem Apple telefonisch kontaktiert wurde, war klar, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt und man dort beim Support das Problem ebenfalls schon kennt. Daher wurde versprochen, das Geld zurückzubuchen. Innerhalb von drei Arbeitstagen hat das auch geklappt, Apple erstattete 79,99 Euro.Interessanterweise findet man wenig Feedback von ebenfalls betroffenen Nutzern. Laut Apple ist es aber ein bekanntes Problem und es gibt keine Diskussion mit dem Kunden über die Rückerstattung, sie wird sofort in die Wege geleitet.Um nun ein Abo abzuschließen, müsste man am PC im Webbrowser den gewünschten Plan auswählen. Doch unserer Leser verzichtete lieber erst einmal darauf nach dieser schlechten Erfahrung.Wir haben uns den Spaß gemacht und uns heute noch mal für das Probeabo bei Paramount+ über das iPhone angemeldet. Dabei kommt - eigentlich keine große Überraschung - während des Anmeldeprozesses weiterhin die Aufforderung, sich für einen Abo-Plan zu entscheiden. Natürlich ist es weiterhin ein In-App-Kauf. Wir sind gespannt, wie es nach Ablauf der sieben Tage Gratis-Test weitergeht.