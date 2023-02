iPhone 14 Pro Max: So viel kostet Apples Topmodell in der Herstellung

Apple-Geräte sind alles andere als günstig, doch Fans des Herstellers argumentieren, dass die Qualität von iPhone und Co. die Mehrkosten wert sind. Dennoch stellen sich viele immer wieder die Frage, wie viel das in der Herstellung kostet und wie viel bei Apple landet.

Die Hardware des iPhone 14 Pro Max kostet 464 Dollar

Zusammenfassung Einblick in die neuesten Berechnungen zu den Kosten des iPhone 14 Pro Max.

Materialkosten: 464 Dollar.

A16 Bionic-Chip kostet elf Dollar mehr als A15 Bionic.

Processing-Einheit macht 20 Prozent der Gesamtkosten aus.

Anteil Apple-eigener Komponenten an den Kosten: 22 Prozent.

Diese Frage wird auch regelmäßig beantwortet, zumindest teilweise. Denn mit Analysen der Komponenten lassen sich die Herstellungskosten berechnen bzw. annähern. Das ist aber natürlich nur so etwas wie eine Milchmädchenrechnung, da solche Analysen nur für den reinen Wert der Hardware gelten. Für den Gesamtpreis spielen auch diverse weitere Faktoren eine Rolle, darunter Produktion, Verpackung, Transport und auch Entwicklung, Marketing etc.Aktuell hat Counterpoint Research (via 9to5Mac ) Einblick in die neuesten Berechnungen zu den Kosten des iPhone 14 Pro Max gegeben und laut diesen ist das aktuelle Top-Gerät des kalifornischen Herstellers in der Produktion um 3,4 Prozent teurer als das iPhone 13 Pro Max. Der Hauptgrund für diese Steigerung ist die neue 48-Megapixel-Kamera sowie das neue Always-on-Display, so die Marktforscher.Die Materialkosten beziffert Counterpoint jedenfalls auf 464 Dollar für die Version mit 128 Gigabyte internem Speicher. Das ist etwas mehr als beim Vorjahresmodell und das, obwohl einige Komponenten zuletzt günstiger geworden sind, allen voran jene für das Netzwerk: "Im Vergleich zum Vorgängermodell ist der gemischte Kostenanteil der Mobilfunkgruppe des iPhone 14 Pro Max auf 13 Prozent gesunken, was auf den Rückgang der Komponentenpreise zurückzuführen ist, da die 5G-Mobilfunktechnologie immer beliebter wird", schreibt Counterpoint.Weitere interessante Details sind u. a. der Umstand, dass der A16 Bionic-Chip um elf Dollar pro Stück mehr kostet als der A15 Bionic. Die komplette Processing-Einheit des iPhone 14 Pro Max macht etwa 20 Prozent der Gesamtkosten des Geräts aus. Der Anteil der von Apple selbst entwickelten Komponenten an den gesamten Herstellungskosten des iPhone 14 Pro Max ist größer als beim iPhone 13 Pro Max. Auf die von Apple selbst entwickelten Komponenten entfallen 22 Prozent der Kosten.