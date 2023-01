Tesla-Lenkrad löst sich während der Fahrt - nicht zum ersten Mal

Teslas Pionierrolle auf dem Gebiet der Elektromobilität ist zwar unbestritten, es gibt aber immer wieder Berichte, dass die Verarbeitungsqualität nicht besonders hoch sei. Nun gab es einen ziemlich spektakulären Fall, nämlich jenen eines Lenkrads, das während der Fahrt abgebrochen ist.

"Plötzlich fiel das Lenkrad ab"

Teslas Automodelle sind bei vielen Inbegriff einer neuen Ära der Mobilität und das stimmt zum Großteil auch, nicht nur was den Antrieb betrifft, sondern auch etwa die Hightech-Lösungen im Innenraum. Ein Lenkrad ist und bleibt aber essenziell, daran ändern auch Autopilot und Full Self-Driving auch nichts.Vor allem ist ein Lenkrad doch einigermaßen wichtig, wenn man tatsächlich fährt, Kenner werden zweifellos wissen, wie praktisch dieses ist, wenn man die Richtung ändern möchte. Ironie beiseite: Ein Tesla-Fahrer berichtete nun auf Twitter, dass er vor Kurzem ein Riesenschreck erleben musste, da sich während der Fahrt das Lenkrad löste - die Sache ging allerdings glimpflich aus, denn verletzt wurde niemand.Der Mann mit dem Namen Prerak schreibt auf Twitter, dass er und seine Familie sehr aufgeregt waren, als ihr Tesla Model Y am 24. Januar 2023 geliefert wurde bzw. sie das Fahrzeug in Empfang nehmen durften. Bei einer der ersten Fahrten passierte dann aber das schier Undenkbare: "Ich fuhr auf der Autobahn und plötzlich fiel das Lenkrad ab. Zum Glück war kein Auto hinter mir und ich konnte auf dem Mittelstreifen stehen bleiben."Damit war die Sache aber noch nicht zu Ende: Denn das Fahrzeug wurde in eine Tesla-Werkstatt gebracht und der Schaden repariert. Allerdings wurden dem Autobesitzer gut 100 Dollar berechnet - bei einem nagelneuen Fahrzeug und einem Defekt, der ganz offensichtlich nicht vom Besitzer verursacht worden ist. Aufgrund des Vorfalls sowie der Reaktion des Service-Centers beschloss der Betroffene, das Auto zurückzugeben - ob er das konnte bzw. sein Geld zurückbekommen hat, ist derzeit allerdings nicht bekannt.Es ist nicht das erste Mal, dass es zu so einem Vorfall gekommen ist, vor rund zweieinhalb Jahren brach bei einem Tesla Model 3 das Lenkrad während der Fahrt ab, damals kündigte der Hersteller eine Untersuchung an.