Google stellt künstliche Intelligenz vor, die Text-zu-Musik beherrscht

KIs, die kreative Inhalte wie Texte und Bilder erschaffen, sind dieser Tage in aller Munde oder besser gesagt Augen, doch nun gibt es auch etwas auf die Ohren: Denn Google hat eine künstliche Intelligenz vorgestellt, die Musikstücke nach den Vorgaben von Nutzern erschaffen kann.

MusicLM beherrscht Text-zu-Musik

Zusammenfassung Google hat KI vorgestellt, die Musikstücke aus Text erschaffen kann.

Konzern schaltet einen Gang hoch in Hinblick auf KI-Entwicklung.

KI schneidet bei Audioqualität und Einhaltung der Textbeschreibung gut ab.

KI kann komplexe Stücke in Hi-Fi-Qualität erzeugen.

Elektronische Musik funktioniert am besten, Klassik, Rap und Metal noch nicht.

Seit einiger Zeit brennt bei Google das Dach und der Suchmaschinenriese hat den internen "roten Alarm" ausgelöst. Grund dafür waren vor allem der Erfolg von ChatGPT, Google fürchtet, dass die Antworten des Text- bzw. Chatbots das eigene Suchmaschinengeschäft untergraben könnten. Die Überlegung bzw. Befürchtung dazu ist recht einfach: Wer braucht eine Suchmaschine, wenn eine KI bessere Ergebnisse auf alltägliche Fragen liefern kann?Im Zuge der jüngsten Geschäftsergebnisse hat der Konzern aus dem kalifornischen Mountain View auch betont, dass man künftig mindestens einen Gang im Hinblick auf KI hochschalten und sich voll auf die Einführung und Entwicklung von dazugehörigen Diensten fokussieren wird.Ein Ergebnis ist nun (halb) da und nennt sich MusicLM. Diese KI ist in der Lage, aus einer beliebigen Textbeschreibung ein Musikstück zu erschaffen. In einem Forschungspapier auf GitHub stellt Google das näher vor und gibt natürlich auch Hörbeispiele. Grundsätzlich beschreibt man MusicLM als "Modell, das anhand von Textbeschreibungen wie 'eine beruhigende Geigenmelodie, unterlegt mit einem verzerrten Gitarrenriff' originalgetreue Musik" erzeugen kann.Google schreibt, dass die Experimente beweisen würden, "dass MusicLM sowohl bei der Audioqualität als auch bei der Einhaltung der Textbeschreibung besser abschneidet als bisherige Systeme." Weiter meint Google, dass die KI schon jetzt zeige, dass sie sowohl auf Text als auch auf eine Melodie konditioniert werden kann, "indem es gepfiffene und gesummte Melodien entsprechend dem in einer Textunterschrift beschriebenen Stil umwandeln kann." TechCrunch weist darauf hin, dass MusicLM nicht die erste KI ist, die Musik generieren kann, bisher aber keine andere in der Lage war, komplexe Stücke in Hi-Fi-Qualität zu erschaffen. Ausprobieren kann man MusicLM noch nicht, Google liefert aber mehrere Beispiele samt den dazugehörigen Texten. Diese sind zum Großteil elektronisch, hier funktioniert die KI am besten - an Klassik, Rap und Metal muss Google zweifellos noch arbeiten, diese Beispiele klingen noch ziemlich eigenwillig bis daneben.