Freie Fahrt für Donald Trump: Facebook & Instagram heben Sperren auf

Donald Trump kommt zurück. Zunächst allerdings wohl nur zu Instagram und Facebook . Der Mutterkonzern hinter den beiden Social-Media-Plattformen hat angekündigt, dass man die schon vor Jahren verhängte Sperre gegen den früheren US-Präsidenten aufheben will.

Trump wurde nach Angriff seiner Anhänger auf Sitz des US-Senats gesperrt

Sicherheitsrisiko nach Meinung von Meta inzwischen gesunken

Zusammenfassung Meta Platforms (Facebook) hebt Sperre gegen Donald Trump auf, er darf auf Instagram & Facebook posten.

Sperre nach Angriff auf US Capitol 2021 wird nach ca. 2 Jahren aufgehoben.

Neue "Leitplanken" & härtere Strafen bei Verstößen gegen Richtlinien.

Trump hat eigenes Soziales Netzwerk & 88 Mio. Follower bei Twitter.

Kommission befasst sich mit Entscheidungen zu Inhalten.

Befürchtung, dass Trump seine Anhänger zu Gewalt aufrufen könnte.

US-Behörden ermitteln noch gegen Trump wegen Verhalten nach verlorener Wahl.

Der Internetkonzern Meta Platforms, früher besser bekannt als Facebook, der hinter den Social-Media-Diensten Facebook, WhatsApp und Instagram steht, hat angekündigt, dass man dem früheren US-Präsidenten und höchst umstrittenen Immobilien-Vermarkter Donald Trump wieder die Möglichkeit einräumen will, auf den Plattformen des Unternehmens aktiv zu sein.Facebook, Instagram und einige andere Social-Media-Dienste hatten Trump nach dem Angriff tausender Rechtsextremer auf das U.S. Capitol in Washington, DC, im Januar 2021 umgehend gesperrt. Hintergrund waren Befürchtungen, wonach er seine Anhänger über die Plattformen zu Gewalt aufrufen und anstacheln könnte. Derzeit ermitteln die US-Behörden noch immer gegen Trump, weil sie ihm einen Angriff auf das Herz der US-Politik vorwerfen, nachdem er die Wahl gegen den jetzigen US-Präsidenten Joe Biden verloren hatte.Meta hatte eine interne Kommission eingerichtet, die sich mit Entscheidungen über die auf der Plattform verfügbaren Inhalte befasst. Diese hatte zuletzt entschieden, dass Trump auf Facebook und Instagram bis mindestens zum 7. Januar 2023 gesperrt bleiben würde. Allerdings hieß es von Meta stets, dass man keine "unbegrenzte" Sperrung gegen Trump verhängen werde.In einem Blog-Eintrag erklärte Nick Clegg , der bei Meta als President of Global Affairs tätig ist, dass man anch ausführlichen Beratungen mit nicht näher genannten Experten zu dem Schluss gekommen sei, dass das Risiko mittlerweile deutlich gesunken sei. Man wolle sich deshalb an die zu Beginn der Sperrung festgelegte Frist von ungefähr zwei Jahren halten und nun die Accounts von Trump "in den kommenden Wochen" wieder freigeben.Trump, der nach eigenen Angaben im Jahr 2024 wieder als Kandidat für die US-Präsidentschaft antreten will, muss allerdings damit rechnen, dass Meta seine Profile künftig stärker kontrolliert. Man wolle neue "Leitplanken" einführen, so Clegg, ohne genaue Details zu nennen. Außerdem drohten Trump künftig härtere Strafen, wenn es erneut zu Verstößen gegen die Richtlinien von Instagram und Facebook kommen sollte.Die Nutzerkonten von Donald Trump haben aktuell 23,3 Millionen Follower bei Instagram und 34 Millionen Follower auf Facebook. Bei dem von ihm selbst betriebenen "alternativen" Sozialen Netzwerk Truth Social folgen Trump derzeit rund 4,78 Millionen Menschen. Bei Twitter, wo Trump nach der Übernahme der Plattform durch Elon Musk seit November zumindest nicht mehr offiziell gesperrt ist, hat er fast 88 Millionen Follower, hat dort aber schon lange keine neuen Postings mehr veröffentlicht.