Instagram: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Privatchats möglich

Obwohl Instagram schon vor zwei Jahren angekündigt hatte, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in die Privatnachrichten einzubauen, wurde die Umsetzung des Features zunächst verschoben. Nun haben manche Nutzer die Option, ihre Privatsphäre beim Chatten besser abzusichern.

Funktion sichert einzelne Chats ab

Zusammenfassung Instagram kündigte E2E-Verschlüsselung für Privatnachrichten an.

Nutzer können die Option in Version 282.0.0.22.119 aktivieren.

Nur Endgeräte und Clients können Nachrichten entschlüsseln.

Option wird schrittweise ausgerollt.

Funktion sichert nur private Chats ab.

Nachdem die bereits in zahlreiche andere Kommunikations-Dienste integrierte Funktion auch für Instagram angekündigt wurde, hat Meta betont, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht vor 2023 in Zusammenhang mit Privatchats verwendet werden kann. Der Vorteil einer E2E-Verschlüsselung besteht für den Nutzer darin, dass nur das eigene Gerät sowie der Client des Empfängers Zugriff auf den Inhalt einer Nachricht haben. Die Server können einen Chat nicht entschlüsseln, sodass der Anbieter nicht mitlesen kann.Laut Deskmodder ist in der Version 282.0.0.22.119 der Social-Media-App eine neue Option zu finden, mit der sich die E2E-Verschlüsselung aktivieren lässt. Um das Feature zu nutzen, muss zunächst ein Chat geöffnet werden. In der Detail-Ansicht des anderen Nutzers erscheint dann ein Schieberegler, um die E2E-Verschlüsselung in dem entsprechenden Chat zum Einsatz kommen zu lassen. Alternativ kann direkt eine neue, verschlüsselte Kommunikation gestartet werden.Derzeit kann die Funktion allerdings noch nicht von allen Nutzern verwendet werden. Vermutlich wird die Option schrittweise ausgerollt und erst in den kommenden Wochen allen Accounts angeboten. Instagram-Nutzer sollten außerdem beachten, dass die E2E-Verschlüsselung nur private Chats absichert. Öffentliche Beiträge und Kommentare können natürlich weiterhin von anderen Nutzern und dem Anbieter eingesehen werden.