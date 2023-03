Donald Trumps Verhaftung: Im Netz verbreiten sich gefälschte Bilder

Donald Trump hatte vor wenigen Tagen angekündigt, er werde in dieser Woche verhaftet und hat seine Anhänger zum Protest aufgefordert. Jetzt sind im Netz Bilder aufgetaucht, die den Ex-Präsidenten bei der Festnahme zeigen sollen. Die sind allesamt schlechte Fakes.

Gegen Donald Trump laufen in den USA gleich mehrere Verfahren. Von einem will der Ex-Präsident laut seines Beitrags auf der Plattform Truth Social wegen eines Leaks aus dem Büro der New Yorker Staatsanwaltschaft erfahren haben. Vor wenigen Tagen schrieb Trump, er werde vermutlich in dieser Woche, genauer am Dienstag, verhaftet. Danach die Aufforderung an seine Anhänger: Sie sollen protestieren und sich "das Land zurückholen". Im Internet tauchen jetzt gefälschte Bilder auf, welche vorgaukeln sollen, dass die Festnahme bereits erfolgt ist.Den gefälschten Bildern gemein ist, dass diese zwar auf den ersten Blick echt scheinen mögen, bei genauer Betrachtung aber die typischen Fehler KI-generierter Inhalte aufweisen. So soll eine Aufnahme Trump bei der Verhaftung zeigen, wie er von drei Beamten abgeführt wird. Neben anderen Hinweisen ist aufmerksamen Beobachtern aber vor allem die rechte Hand ins Auge gefallen. Bild-erzeugende-KIs tun sich aktuell noch sehr schwer, Finger und Hände abzubilden, genau dieser Fehler scheint sich auch hier zu zeigen.Ein anderes Bild soll dann Trump bei der Anfertigung der Polizeifotos, dem sogenannten "Mugshot", zeigen. Daneben ergänzt der Poster ein Bild, das einen riesigen Protest in New York abbilden soll, bei dem bereits ein Gebäude in Brand geraten ist. Während bei der Abbildung Trumps vor allem die Symbole im Hintergrund auf den künstlichen Ursprung schließen lassen, sind es in der angeblichen Abbildung von New York unzählige Fehler, die das Bild leicht als Fälschung erkennen lassen.Zu einer Verhaftung von Donald Trump mit Handschellen und großem öffentlichem Spektakel wird es in dieser Form aller Voraussicht nach nie kommen. Laut CNN konnten die Anwälte des Ex-Präsidenten eine Einigung erzielen, nach der sich Trump bei Erhebung einer Anklage freiwillig der New Yorker Staatsanwaltschaft stellen wird.