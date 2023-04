Klage gegen Fox News: Trump-treuer Sender zahlt rund 788 Mio. Dollar

Der US-Sender Fox News galt und gilt als treuer Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Das war auch im Zusammenhang mit den Lügen zur angeblich "gestohlenen" Wahl der Fall. Fox News wusste, dass das alles Unsinn ist, machte aber dennoch mit. Das hat nun Folgen.

Fox News hatte keine Chance, die Klage abzuwehren

Zusammenfassung Fox News unterstützte Trump bei seinen Lügen über "gestohlene" Wahl.

Fox News wusste, dass es Unsinn war, verbreitete es aber dennoch.

Dominion Voting Systems verklagte Fox News wegen Verleumdung.

Fox News zahlt Schadenersatz in Höhe von 787,5 Mio. Dollar.

Dominion: "Flut von Lügen hat schweren Schaden angerichtet."

Fox: "Einigung zeigt Verpflichtung zu hohen journalistischen Standards."

Denn ein zentraler Punkt in der Berichterstattung von Fox News war der Umstand, dass der Wahlmaschinen-Hersteller Dominion eine Schlüsselrolle in diesem ausgedachten Betrug gespielt haben soll. Fox News wusste, dass das eine Lüge ist, verbreitete diese Falschinformation aber dennoch.Das belegen zahlreiche Chatprotokolle und andere Dokumente, die im Zuge dieses Falles an die Öffentlichkeit gelangt sind. Denn Dominion Voting Systems hat Fox News wegen Verleumdung verklagt und dabei zahlreiche Beweise präsentiert, die eindeutig zeigen, dass der Nachrichtensender die Lügen den Quoten wegen verbreitet hat. Verantwortliche und Moderatoren wussten, dass das bestenfalls Verschwörungsmythen sind, gab Trump-Anhängern aber dennoch viel Sendeplatz - und unterstützte diese Unwahrheiten auch explizit selbst.Es war Experten auch klar, dass Fox News hier auf ein Desaster zusteuert, denn die Faktenlage war erdrückend. Dominion Voting Systems hat ursprünglich einen Schadenersatz von 1,6 Milliarden Dollar gefordert und die Chancen standen alles andere als schlecht, dass man dieses Geld auch bekommt.Das erklärt sicherlich, warum es kurz vor dem Beginn der Hauptverhandlung in diesem Fall eine außergerichtliche Einigung gegeben hat. Wie CNN berichtet, teilte Dominion-Anwalt Justin Nelson in einer Pressekonferenz mit, dass man sich mit Fox News außergerichtlich geeinigt hat. Der zur Fox Corporation des australisch-amerikanischen Unternehmers Rupert Murdoch gehörende Sender wird deshalb 787,5 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen.In der Regel wird in solchen Fällen explizit betont, dass eine außergerichtliche Einigung kein Schuldeingeständnis bedeutet. Dominion denkt aber nicht daran. Denn Nelson sagte: "Vor mehr als zwei Jahren hat eine Flut von Lügen Dominion und Wahlbeamte in ganz Amerika in ein alternatives Universum von Verschwörungstheorien gespült und damit schweren Schaden angerichtet."Auch Fox blieb nicht viel anderes übrig, als kleinlaut zuzugeben, dass man gelogen habe: "Wir erkennen die Urteile des Gerichts an, in denen bestimmte Behauptungen über Dominion als falsch bezeichnet werden", teilte der Konzern in einem Statement mit (via Reuters ). Doch bereits in den folgenden Sätzen gab es die nächsten Aussagen, die man als Dehnung der Wahrheit sehen kann: "Diese Einigung zeigt, dass sich Fox weiterhin den höchsten journalistischen Standards verpflichtet fühlt. Wir hoffen, dass unsere Entscheidung, den Streit mit Dominion gütlich beizulegen, anstatt einen erbittert geführten Prozess zu führen, es dem Land ermöglicht, diese Probleme zu überwinden."