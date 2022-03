Hogwarts Legacy - 15 Minuten lange Gameplay-Enthüllung verzaubert

Zauberschüler in Hogwarts

Ausgefeiltes Kampfsystem

Noch viel mehr zu entdecken

Sony hat zusammen mit Warner Bros und dem Entwickler Avalanche am Donnerstagabend eine ganze State of Play-Ausgabe einem einzigen Spiel gewidmet: Hogwarts Legacy ist im Harry Potter-Universum angesiedelt, schickt Spieler allerdings in einer Zeit vor den Filmen beziehungsweise Romanen als Schüler nach Hogwarts. Ein knapp 15 Minuten langer Gameplay-Trailer zeigt, worauf sich (nicht nur) Potterheads freuen dürfen.Ganz zu Beginn können sich Spieler ihren eigenen Charakter in einem Editor zusammenbasteln und dabei etwa das Geschlecht und Aussehen bestimmen. Nicht fehlen darf auch die anschließende Zuordnung zu einem der vier Häuser von Hogwarts. Eine Besonderheit: Quasi als Spätzünder steigt der eigene Zauberer direkt ins fünfte Schuljahr ein.Dementsprechend gibt es eine Menge nachzuholen. Auf dem Lehrplan stehen dabei unterschiedliche Schulstunden, in denen es etwa um die richtige Anwendung von Zaubern oder der Herstellung magischer Tränke geht. Doch auch in den Pausen hat Hogwarts einiges zu bieten: Spieler können das Gelände frei erkunden und nebenbei die alten Geheimnisse und Rätsel der Schule lösen. Vernachlässigt sollte der Unterricht aber dennoch nicht, denn dieser bereitet die Spieler darauf vor, was sie dann außerhalb der Schulmauern erwartet.Der Bereich jenseits von Hogwarts ist nämlich auch zugänglich und dieser ist nicht nur ziemlich weitläufig, sondern er hält offenbar einige Gefahren bereit. Genannt wird hier unter anderem eine Koboldrebellion, welche die Sicherheit von Hogwarts nachhaltig in Gefahr bringen könnte. Im Kampf gegen Kobolde, abtrünnige Zauberer und weitere Gegner können Spieler dann auf ein recht beeindruckendes Arsenal an Zaubersprüchen zurückgreifen, welches sowohl offensiv wie auch in defensiv einsetzbar ist. Um größere Strecken zu überwinden, darf übrigens auf einem Besen geritten werden.Im Weiteren geht das Gameplay-Video noch auf einige weitere Aspekte sowie Inhalte des Spiels ein und zeigt etwa, warum sich ein Ausflug in das Dorf Hogsmeade lohnen könnte. Weitere Themen sind außerdem der Umgang mit verschiedenen Tierwesen und den Charakteren der Spielwelt. So können Mitschüler beispielsweise zu guten Freunden werden, die nicht nur ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben, sondern den Spieler dann auch auf seinem Abenteuer begleiten. Einen Multiplayer oder Koop-Modus bietet das Spiel dabei allerdings nicht.Hogwarts Legacy soll pünktlich zu Weihnachten dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich sein, ein genaues Datum gibt es aber noch nicht. Wer noch mehr über das Spiel erfahren möchte, kann in einem weiteren Video außerdem hinter die Kulissen der Entwicklung schauen.