Shiftphone 8: Faires, modulares, wasserdichtes Smartphone aus Hessen

Die kleine deutsche Smartphone-Schmiede Shiftphones hat mit dem Shiftphone 8 ihr neuestes Gerät angekündigt, mit dem man einen großen Sprung machen will. Das "fair" produzierte Smartphone soll wirklich modular und noch leichter reparierbar sein - und trotzdem moderne Hardware bieten.

555 Vorbestellungen nötig, damit das Shiftphone 8 gebaut wird

Wasserdicht trotz modularer Bauweise, 5G- & eSIM-Support

Seit kurzem läuft auf der Website des Shiftphones-Teams die Crowdfunding-Kampagne für das Shiftphone 8. Die ersten 33 Geräte wurden innerhalb von vier Minuten bereits zum Preis von 333 Euro verkauft, obwohl das Gerät noch in der Planungsphase steckt. Der endgültige Verkaufspreis des Shiftphone 8 soll dann bei 555 Euro liegen.Erst gegen Ende 2023 soll geliefert werden, wenn die Vorfinanzierung bis Anfang April erfolgreich gewährleistet werden kann. Derzeit kann man das Telefon noch für 444 Euro vorbestellen, wobei derzeit noch 440 der für das Erreichen der "Funding-Schwelle" nötigen 555 verkauften Geräte zur Verfügung stehen. Doch was bekommt der Kunde nach aktuellem Stand?Das Shiftphone 8 soll nach dem Willen der Entwickler aus der Kleinstadt Falkenberg in der Nähe von Kassel in einer "vollmodularen Bauweise" realisiert werden, wobei mehr als 13 leicht austauschbare Module geplant sind, die sich mit einem einfachen Schraubendreher wechseln lassen. Der Kunde soll so wie beim Fairphone aus Holland auf einfachste Art und Weise selbst Reparaturen durchführen können.Beim Shiftphone 8 wollen die Macher außerdem erstmals 5G-Suppport, ein IP-zertifiziertes, wasser- und staubdichtes Gehäuse, eSIM-Support und Android 13 bieten. Die 5G-Unterstützung wird durch die Verwendung eines Prozessors aus der Palette des Chiplieferanten Qualcomm möglich, wobei die Wahl auf einen Premium-Mittelklasse-SoC der Snapdragon 7-Reihe fallen soll.Dieser wird nach dem Willen des Teams mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und einem mindestens 128 GB großen internen Flash-Speicher kombiniert. Letzterer soll sich bequem mittels MicroSD-Kartenslot um bis zu vier Terabyte erweitern lassen. Geplant sind zusätzlich zwei rückwärtige und eine Frontkamera. Die Entwickler streben überdies an, dass es Hardware-Killswitches für die physische Trennung von Mikrofonen und Kameras geben soll, um maximalen Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.Das Display des Shiftphone 8 soll eine Diagonale von sechs Zoll aufweisen und eine Full-HD+-Auflösung bieten, während die Bildschirmabdeckung aus Corning Gorilla Glass bestehen wird. All diese Features will man unter Verwendung von möglichst klimaneutral und sozial fair erlangten Rohstoffen gewährleisten. Die Fertigung erfolgt nach wie vor in China, wo Shiftphones eine eigene "Manufaktur" betreibt, deren Mitarbeiter unter "fairen" Bedingungen tätig sind.Offensichtlich will sich Shiftphones mit dem neuen Modell ein Stück weiter aus seiner Nische herausbewegen und statt einer einfachen Zugänglichkeit der Hardware-Komponenten, tatsächliche Modularität erreichen. Bisher unterschieden sich die Geräte der Firma aus Hessen in dieser Hinsicht vom Konkurrenten Fairphone.