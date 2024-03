Wenn ein Smartphone nass wird, gibt es eigentlich nur wenige Möglich­kei­ten, das Gerät wieder trocken zu bekommen. Die Idee, das Telefon in einem Ofen zu erhitzen, damit das Wasser verdampft, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg - wie ein Mann aus Kaiserslautern jetzt bewies.

Polizeipräsidium Westpfalz

Handy nass? Ab in den Ofen!

Dieses Huawei P8 Lite (2017) hat es hinter sich

Zusammenfassung Smartphone im Ofen getrocknet führt zu Polizeieinsatz

Mann aus Kaiserslautern verursacht Rauchentwicklung

Keine Verletzten, aber Handy im Ofen zerstört

Ursache für Ofentrocknung des Handys unklar

Gerät war ein sieben Jahre altes Huawei P8 Lite

Hersteller warnen vor unkonventionellen Trockenmethoden

Besser in trockener Umgebung mit Luftstrom trocknen

Ein 44-jähriger Mann aus Kaiserslautern hat am Dienstag für einen Polizeieinsatz gesorgt, als er versuchte, sein Smartphone im Backofen zu trocknen. Nachbarn hatten kurz vor 21 Uhr eine Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses bemerkt und daraufhin die Polizei gerufen.Als die Beamten in der Wohnung des Mannes eintrafen, konnten sie zwar keine weitere Rauchentwicklung mehr feststellen, entdeckten aber in der Küche ein im Backofen hinterlassenes, stark verbranntes Mobiltelefon. Verletzte gab es bei dem Vorfall ebenso wenig wie weiteren Sachschaden, wenn man von dem zerstörten Handy mal absieht, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit Warum genau der Mann sein Smartphone ausgerechnet in den Ofen legte, um es zu trocknen, ist nicht überliefert. Denkbar wäre, dass das Gerät für die Person recht wichtig war, da es schon einige Jahre alt ist. Augenscheinlich handelt es sich um ein Huawei P8 Lite aus dem Modelljahr 2017, das somit schon knapp sieben Jahre alt ist.Wenn es darum geht, ein Smartphone zu trocknen, gibt es eine Reihe von Methoden, die allesamt von den Herstellern nicht empfohlen werden. So hatte Apple erst kürzlich davor gewarnt, iPhones in Reis zu legen, um die Geräte zu trocknen. Auch wird davon abgeraten, die Anschlüsse mit Wattestäbchen oder Taschentüchern zu trocken.Stattdessen sollten die Kunden ihr Telefon lieber in "einem trockenen Bereich mit etwas Luftstrom" aufbewahren, während sie abwarten, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, erklärt Apple auf seiner Support-Website . Außerdem sei eventuell eingedrungene Feuchtigkeit durch leichtes Klopfen herauszuschütteln. Wie trocknet ihr euer Smartphone - oder hat es ohnehin eine IP67-Zertifizierung und gilt daher als wasserdicht?