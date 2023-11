Shiftphone 8: Faires Smartphone erhält mehr RAM & neues Display

Die kleine deutsche Smartphone-Schmiede Shiftphones hat jüngst einige weitere Schritte geschafft, um aus ihrem nächsten Modell ein deutlich moderneres Modell zu machen. Die fair produzierte und leicht reparierbare Alternative zum Fairphone wird dadurch noch attraktiver.

Shiftphones

Deutsche Alternative zu Fairphone

Arbeitsspeicher jetzt immer 12 GB groß

13 leicht austauschbare Module, Hardware-Killswitches

Zusammenfassung Shiftphones entwickelt modernes Smartphone

Shiftphone 8 ab März 2024 für 555 Euro

Neues 6,54 Zoll AMOLED-Display integriert

12 GB Arbeitsspeicher statt 8 GB geplant

Reparierbarkeit und faire Produktion zentral

Hardware-Killswitches für mehr Privatsphäre

Android 13, IP67-Gehäuse, 5 Jahre Updates

Während der niederländische Anbieter Fairphone mittlerweile mit Netzbetreibern kooperiert und seine Geräte in relativ großem Maßstab inzwischen sogar in den USA vermarktet, backt man bei Shiftphones kleinere Brötchen. Mit dem Shiftphone 8 soll ab März 2024 die achte Modellgeneration auf den Markt kommen, wobei das Gerät dann ab 555 Euro zu haben sein soll.Weil sich bei Shiftphones das Gerät immer auch dynamisch während der Crowdfunding-Phase "entwickelt", gab es jüngst einige Änderungen. So setzt man künftig auf ein 6,54 Zoll großes AMOLED-Display, das mit 2400x1080 Pixeln arbeitet und eine zentral unterhalb des oberen Gehäuserands angebrachtes Loch für die Frontkamera besitzt.Zuvor war angedacht, ein Display mit einer tropfenförmigen Notch zu verbauen, doch jetzt soll ein moderner wirkendes Punch-Hole-Design zum Einsatz kommen. Außerdem hat man mit Erreichen der Marke von 3333 vorbestellten Shiftphone 8 eine weitere Stufe im Hinblick auf Hardware-Ausstattung überschritten: statt den bisher geplanten acht Gigabyte Arbeitsspeicher soll das Shiftphone 8 jetzt per Standard 12 GB mitbringen.Ferner will man immer 256 GB internen Flash-Speicher und einen MicroSD-Kartenslot bieten. Es sind zwei rückwärtige Kameras mit 4K-Support und ein Qualcomm Snapdragon SoC aus der 700er-Serie geplant, wobei in dieser Hinsicht noch keine Details feststehen. Wer also jetzt vorbestellt, kann sich bezüglich Ausstattung noch nicht 100 Prozent sicher sein, was er letztlich geliefert bekommt.Was die Entwickler aus Nordhessen versprechen, ist aber eine maximale Reparierbarkeit. Das Shiftphone 8 soll aus 13 leicht mit einem einfachen Schraubendreher austauschbaren Modulen bestehen. Die Fertigung erfolgt außerdem in einer Manufaktur in China, wo auch die einzelnen Module unter fairen Bedingungen bezogen werden.Eine Besonderheit, die auch Fairphone nicht bieten kann, sind die geplanten Hardware-Killswitches für verschiedene Module wie die Kameras und die Mikrofone. So kann der Nutzer auf Wunsch ganz sicher gehen, dass seine Privatsphäre geschützt bleibt, indem zum Beispiel die Kamera physisch komplett vom Rest des Geräts getrennt wird.Als Betriebssystem soll Android 13 zum Einsatz kommen und das Team von Shiftphones verspricht, dass ihr Modell der achten Generation auch erstmals in einem trotz der leichten Reparierbarkeit nach IP67 oder höher zertifizierten Gehäuse stecken soll, also als wasser- und staubdicht gilt. Darüber hinaus will man fünf Jahre lang Sicherheits-Updates bieten und verspricht, mindestens Android 14 als Betriebssystem-Upgrade bereitzustellen.Das Shiftphone 8 soll nach aktuellem Stand ab Ende März 2024 ausgeliefert werden und wird dann 555 Euro kosten. Aktuell kann das Gerät noch zu etwas günstigeren Preisen vorbestellt werden . Jeder Kunde zahlt grundsätzlich aber auch noch 22 Euro Gerätepfand.