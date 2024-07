Shiftphone 8: Betatester für reparierbares Smartphone gesucht

Die kleine deutsche Firma Shift will eine Alternative zu den Smartpho­nes der großen Hersteller bieten, die wie das Fairphone aus den Nieder­landen leicht zu reparieren ist und fair produziert wird. Jetzt sucht man Tester für das neue Shiftphone 8 und die Ausstattung steht fest.

Shiftphones

Crowdfunding läuft gut, Betatester gesucht

Qualcomm QCM6490 erlaubt langen Android-Support

Endlich ein modernes Display

Gleich zwei Sony IMX766 50-Megapixel-Kameras

Das Shiftphone 8 wird seit einiger Zeit per Crowdfunding vertrieben , obwohl die Finanzierung anfangs noch gar nicht geklärt war. Mittlerweile sind aber schon weit über 5000 Geräte vorbestellt worden, sodass das Gerät definitiv ab August ausgeliefert werden soll. Die Kunden bekommen dann ein Gerät mit deutlich modernerem Design und einer auf langen Support angelegten Qualcomm-Plattform, die auch schon im Fairphone 5 ihren Dienst tut.Ab sofort suchen die Macher aus dem hessischen Falkenberg Betatester, die Vorabversionen der Hardware und der darauf laufenden Software ausprobieren wollen. Gemeinsam will man gewährleisten, dass die Käufer der "fertigen" Version ein einwandfrei funktionierendes Gerät erhalten. Voraussetzung ist, dass man sich über eine spezielle Website für den Betatest bewirbt und anhand einer Reihe von Kriterien ausgewählt wird - nachdem man eine Vorbestellung für ein Shiftphone 8 abgegeben hat.Die Teilnehmer des Shiftphone 8 Betatests erhalten dann für einen begrenzten Zeitraum ein Gerät mit nahezu finaler Hard- und Software, das sie nach dem Ende der Testphase wieder zurückschicken sollen. Ziel des Testprogramms ist es natürlich, die verbleibenden Macken auszumerzen, bevor dann die Fertigstellung erfolgt. Das Shiftphone 8 läuft mit einer leicht angepassten Version von Android 14 , die als ShiftOS-Light bezeichnet wird.Wie die früheren Shiftphone-Modelle soll auch die neue Ausgabe einfach zu reparieren sein und lange Software-Unterstützung erhalten. Deshalb wird mit dem QCM6490 von Qualcomm ein SoC verbaut, das eigentlich eher für den Embedded-Markt gedacht ist, aber gerade deshalb einen auf acht Jahre angelegten Support des Chiplieferanten erhält.Dadurch können Anbieter wie Shift oder Fairphone bei ihren Geräten ebenfalls eine lange Versorgung mit Sicherheitsupdates gewährleisten, ohne dafür unverhältnismäßig viel eigenen Aufwand betreiben zu müssen. Die Qualcomm-Plattform entspricht etwa dem Snapdragon 778G und sollte mit ihrem integrierten 5G-Modem mehr als ausreichend Leistung für ein Mittelklasse-Smartphone bieten.Das Shiftphone 8 bietet außerdem ein 6,67 Zoll großes Full-HD-Display auf OLED-Basis, das mit 2400x1080 Pixeln auflöst und eine Abdeckung aus widerstandsfähigem Corning Gorilla Glass mitbringt sowie eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz unterstützt. Der Arbeitsspeicher ist beim Shiftphone 8 immer 12 Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher 256 oder 512 GB fasst und mittels MicroSD-Karte erweitert werden kann.Die Kameras des Shiftphone 8 können sich ebenfalls einigermaßen sehen lassen. Das Gerät besitzt gleich zweimal den 50-Megapixel-Sensor Sony IMX766, der eine F/1.8-Blende bieten soll. Auf der Front soll eine 16-Megapixel-Kamera verbaut werden, die nun endlich in einem kleinen runden Loch hinter dem Display sitzt und keine "Notch" mehr benötigt.Eine Besonderheit im Vergleich zu fast allen anderen Smartphones ist der austauschbare Akku des Shiftphone 8, der auch mit älteren Modellen des Herstellers kompatibel ist und 3850mAh Kapazität bietet.Shift wirbt unter anderem damit, dass man das Shiftphone 8 mit 13 leicht austauschbaren Modulen konstruiert. Wie beim Fairphone sollen die Module von den Käufern auch einzeln erworben werden können, um gegebenenfalls selbst schnell Reparaturen durchführen zu können. Das Shiftphone 8 wird derzeit noch zum Vorverkaufspreis etwas günstiger als regulär angeboten und kostet aktuell 540 Euro zuzüglich Gerätepfand in Höhe von 22 Euro. Sobald der reguläre Vertrieb beginnt, steigt der Preis dann auf 570 Euro.