Netflix verrät die beliebtesten Serien und Filme des Jahres 2022

Netflix machte früher ein ziemliches Geheimnis aus seinen "Quoten" bzw. populärsten Filmen und Serien, mittlerweile spielt der Streaming-Dienst aber mit offenen Karten und lässt tief blicken, was besonders gerne angesehen wird. Auch ein Jahres-Ranking ist mittlerweile Standard.

Die beliebtesten englischsprachigen Filme:

The Gray Man The Adam Project Purple Hearts Hustle The Tinder Swindler The Sea Beast Enola Holmes 2 Senior Year The Man From Toronto Day Shift

Die beliebtesten nicht-englischsprachigen Filme:

Troll Im Westen nichts Neues Black Crab Through My Window The Takedown Loving Adults Carter My Name is Vendetta Restless Furioza

Die beliebtesten englischsprachigen Serien:

Stranger Things (Season 4) Wednesday (Season 1) Dahmer Bridgerton (Season 2) Inventing Anna Ozark (Season 4) The Watcher The Sandman The Umbrella Academy (Season 3) Virgin River (Season 4)

Die beliebtesten nicht-englischsprachigen Serien:

All of Us Are Dead (Season 1) Extraordinary Attorney Woo (Season 1) The Marked Heart (Season 1) Till Money Do Us Part (Season 1) Elite (Season 5) High Heat (Season 1) The Empress (Season 1) Business Proposal (Season 1) Wrong Side of the Tracks (Season 1) Welcome to Eden (Season 1)

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Netflix mehrere Listen veröffentlicht, die Aufschluss geben, was dort besonders populär war bzw. ist. Dabei führt man einerseits Filme und Serien auf, anderseits werden auch englischsprachige sowie internationale Produktionen getrennt (via What's on Netflix ).Rein von den konsumierten Stunden her ist Stranger Things ganz weit oben und auch klare Nummer 1: Die Abenteuer der Kids aus Hawkins kommen auf 1,9 Milliarden abgespielte Stunden. Auf Platz 2 kommt - ebenso klar -Wednesday, die Addams-Family-Tochter erreichte 1,3 Milliarden gestreamte Stunden. Bronze geht an Dahmer mit 962 Millionen Stunden.Die Filme kommen naturgemäß auf kleinere Zeiten, das Rennen an der Spitze war hier zudem deutlich knapper: Denn The Gray Man setzte sich mit 266 Millionen Stunden vor The Adam Project mit rund 261 Millionen Stunden durch. Platz 3 ging an Purple Hearts mit 240 Millionen Stunden.