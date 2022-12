Mit Bing Maps den Weihnachtsmann auf seiner Reise verfolgen

Microsoft zeigt in Kooperation mit dem North American Aerospace Defense Command (NORAD) und den Bing-Kartenmaterial in diesen Tagen die Reise des Weihnachtsmanns rund um den Globus an. Auf der Santa-Webseite könnt ihr schauen, wo gerade Geschenke ausgeliefert werden.

Bing Maps: Weihnachtsmann auf seiner Reise verfolgen

3D-Tracker für Santa

Geschenkezählung

Heute Morgen war Santa Claus mit seinen Rentieren bereits auf dem Weg in Richtung Hawaii. Mittlerweile dürfte er schon die letzten Geschenke abgeworfen haben.Microsoft schreibt dazu: "HO HO HO! Microsoft und Bing Maps helfen NORAD bei der Suche nach dem Weihnachtsmann!Das Nordamerikanische Kommando zur Luft- und Raumfahrtverteidigung (NORAD) bereitet sich auf die alljährliche Tradition vor, den Weg des Weihnachtsmanns über die ganze Landkarte zu verfolgen, vom eisigen Norden bis in den sonnigen Süden. Während NORAD seiner Hauptaufgabe, dem Schutz des kanadischen und US-amerikanischen Luftraums, nachgeht, übernimmt es die zusätzliche Aufgabe, die Reise des Weihnachtsmanns über die Feiertage mit Bing Maps APIs zu verfolgen."Für die Feiertage wurde eine webbasierter 3D-Kartenanwendung erstellt und ein 3D-Tracker entwickelt, der den Aufenthaltsort des Weihnachtsmanns anzeigt. Wer sich das Ganze auf Geräten anschaut, die kein 3D unterstützen, kann auch auf eine 2D-Ansicht wechseln.Der aktuelle Standort des Weihnachtsmanns ist dabei mit einer Stecknadel auf der Karte markiert. Man kann dann über Plus- und Minus-Symbole in die Karten rein- und rauszoomen. Die Karte zeigt zudem einen Tracker für die bereits ausgelieferten Geschenke an - das wird aber vermutlich nur eine Schätzung sein… Bei YouTube gibt es dazu passend noch Videomaterial der Reise von Santa Claus und seinem Rentier-Gespann.