Weihnachten mit Fitbit: Fitness-Tracker jetzt bei Saturn im Angebot

Im neuen Jahr sollen die Pfunde wieder purzeln? Dann haben Fitbit und Saturn genau das Richtige für euch - den Fitbit Charge 4 NFC und Charge 5. Die beliebten Fitness-Tracker sind jetzt im Online-Shop im Angebot und kommen pünktlich zwischen den Jahren zu euch nach Hause.

Fitbit zeigt die Vorteile des Fitness-Trackers

Das Beste für deinen Körper: Günstige Fitness-Tracker von Fitbit

Fitbit

In der Welt der Wearables , im Speziellen der Fitness-Tracker, gilt Fitbit als Pionier. Seit vielen Jahren gehören die Produkte der Google-Tochter zu den beliebtesten Begleitern am Handgelenk - und das nicht nur bei Sportlern. Schrittzähler, Herzfrequenzmesser, EKG und Co. sind für jedermann geeignet und sinnvoll, um seine Gesundheit im Blick zu behalten.Anlässlich der Xmas-Deals 2022 wird der Fitbit Charge 4 NFC im Online-Shop von Saturn besonders günstig angeboten. So kann man sich schon jetzt absichern, um nach den Feiertagen gegen den inneren Schweinehund zu kämpfen und um den Genusspfunden den Kampf anzusagen. Auch den beliebten Nachfolger Fitbit Charge 5 bietet der Händler zur Weihnachtszeit an.Der Fitbit Charge ist als Fitness-Tracker deutlich kompakter als eine klassische Smartwatch und daher unauffällig und weniger störend am Handgelenk. Das macht sich nicht nur positiv bei Sport, Trainings oder Wanderungen bemerkbar, sondern auch in der alltäglichen Nutzung als Uhr, Schrittzähler oder während der Schlafüberwachung in der Nacht. Dennoch ist der Bildschirm groß genug, um Benachrichtigungen vom Smartphone anzuzeigen, kontaktlose Zahlungen via Fitbit Pay durchzuführen oder die wichtigsten Informationen per Always-On-Display darzustellen.In Hinblick auf Sensoren hat der Fitbit Charge 5 die Nase vorn. Der Fitness-Tracker misst die Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2) und natürlich Bewegungen. Viele Sportarten werden automatisch erkannt und Trainings gestartet. Außerdem verfügt die Uhr über ein integriertes EKG, versorgt euch mit Informationen zu euer Ausdauer (Cardio) und Tagesform, informiert über erhöhte Stresslevel und dient als intelligenter Alarm, um euch erholt aus einer Leichtschlafphase zu wecken. Und das bei einer Akkulaufzeit von sieben Tagen.