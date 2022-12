Zeit für Ruhe: Wir wünschen allen Frohe Weihnachtstage!

Fast hätte es für das halbe Land geklappt mit der weißen Weihnacht. Aber auch das heutige Wetter regt doch deutlich dazu an, sich jetzt bei Kerzenschein in eine gemütliche Ecke zurückzuziehen. Das wird jetzt auch die WinFuture.de-Redaktion tun.

Endlich einige Tage der Ruhe und Besinnung. Das können wahrscheinlich alle gut gebrauchen, nachdem die Welt sonst gar nicht daran denkt, einfach mal einen Gang runterzuschalten. Und natürlich sind wir mit unseren Gedanken trotzdem auch immer ein wenig bei jenen, für die auch diese Tage noch davon geprägt sind, in Dunkelheit und Kälte auszuharren - in der Hoffnung, dass zumindest die aktuelle Bleibe sicher ist.Aber auch hierzulande werden so manche Entwicklungen an den Weihnachtsfesten vieler Familien nicht spurlos vorbeigehen. Trotz allem wünschen wir allen von ganzem Herzen, dass die kommenden Tage von etwas Ruhe und Erholung durchdrungen sind. Das gilt natürlich und vor allem auch für all unsere zahlreichen Leser und Partner.Wie immer Ihr die kommenden Stunden verbringen werdet - genießt es einfach. Ihr habt es euch alle auf die eine oder andere Weise verdient. Wie gewohnt, werden wir an den letzten Tagen des Jahres natürlich wieder für euch da sein, wenn auch in etwas geringerem Umfang als sonst.Für den Fall, dass ihr den Abend doch alleine verbringt oder irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem alles zu viel des Guten ist, hier noch einige schnelle Tipps für den Notfall: