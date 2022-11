Google Earth Pro Download - Virtueller Globus kostenlos

Google Earth Pro Download & Installation

Die Möglichkeiten des virtuellen Globus

Google Earth virtueller Globus für Privatanwender

Bilder und Videos in HD

Kuriose Plätze rund um den Globus entdecken

Der Download von Google Earth Pro installiert einen virtuellen Globus für Windows 10, der nützliche Funktionen zur Vermessung und Analyse mitbringt.Das ehemals 399-US-Dollar teure Google Earth Pro steht inzwischen vollkommen kostenlos in der Version 7.3.6.9277 bereit und ermöglicht auch Trips zu anderen erdnahen Planeten.Auf dem PC läuft Google Earth Pro ab Windows XP. Empfohlen werden Windows 10, Windows 7 oder Windows 8 (32-Bit/64-bit), 2 GB freier Spei­cher­platz auf der Festplatte und mindestens 1 GB RAM, um die Funktionen umfänglich nutzen zu können. Google hat zu den System­voraus­setzungen eine eigene Hilfeseite, auch für die Linux- und Mac OS-Version, eingerichtet.Seit 2005 bietet Google die Geo-App an. Die Software hat seit ihren Anfängen einige span­nen­de Funktionen dazu erhalten. Vorrangig bildet sie einen virtuellen Globus ab und eignet sich damit anders als andere Karten-Tools nicht nur zum Planen einfacher Routen, sondern auch zur Entdeckung ungewöhnlicher Orte. Unternehmen setzen die Software auch für Un­ter­suchungen von geografischen Begebenheiten und zur Planung von Bauwerken ein, um bei der Entscheidungsfindung und Dokumentation die Lage einzubeziehen.Seit Kurzem ist das zunächst für Business-Kunden ausgerichtete Desktop-Programm Google Earth Pro nun gratis erhältlich. Damit unterscheiden sich Google Earth und Google Earth Pro nur noch durch den Funktionsumfang, beide können von Privatnutzern geladen und ein­ge­setzt werden.Anders als die Web-Version von Google Earth (GE) bieten die Desktop-Clients eine 3D-An­sicht des virtuellen Globus mit zahlreichen Optionen, um selbst Daten anzulegen und Aus­wer­tun­gen sowie Bilder und Videos daraus zu nutzen. Dazu gehören übrigens auch his­to­ri­sche Materialien. GE Pro erweitert zudem die Möglichkeiten von der einfachen GE-Version, zum Beispiel bei der Bildqualität. Mit Pro werden Bilderausdrucke mit bis zu 4.800 x 3.200 Pixeln (mit der einfachen Google Earth Version nur bis zu 1.000 Pixel Auflösung) ermöglicht.Virtuelle Reisen sind mit GE kein Problem. Man kann mit der Pro-Variante nicht nur einen Trip planen, sondern auch mit HD-Bildern als Pre­mi­um-Video festhalten. Google erstellt dazu einen Überflug mithilfe des umfangreichen Karten­ma­te­ri­als. Den Film kann man anschließend als HD-Version mit 1.920 x 1.080p herunterladen.Interessant sind auch die zahlreichen Daten, wie demografische Merkmale, Parzellen und selbst Verkehrsdaten, die Google in der Pro-Version zur Verfügung stellt.