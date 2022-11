Logitech MX-Serie: Die besten Mäuse und Tastaturen für Apple Macs

Mit der MX-Serie stellt Logitech die besten Eingabegeräte für Macs bereit. Von einer mechanischen Tastatur bis hin zur legendären Maus unterstützt der Hersteller das zügige und kreative Arbeiten an Apple-Computern. Und das alles mit Komfort, Style und vor allem ganz ohne Kabel.

Für Kreativität. Für Coding. Für Mac.

Die MX Master Series: Die neue Welt der Produktivität

Weitere Logitech-Produkte für Einsteiger

Premium-Mäuse und -Keyboards für Macs

Logitech

Getreu dem Motto "Entwickelt für Mac, gemacht für Performance" gehört die Logitech MX Master Series auf den Schreibtisch eines jeden Kreativen. Dabei unterstützen die MX Mechanical Mini for Mac mit flachen mechanischen Tasten und die MX Master 3S for Mac sämtliche Arbeiten in Hinsicht auf Präzision, Komfort, Schnelligkeit und Ausdauer. Zudem wird die Verbindung zwischen MacOS Ventura, iPadOS 16 und Windows 11 neu definiert. Alle MX Master-Highlights sind im Online-Shop von Saturn zu finden.Logitechs MX Master 3S gilt als eine der besten Performance-Mäuse für Macs. Sie setzt auf einen präzisen Sensor mit 8000 DPI (8K), zwei Mausräder und überzeugt im Vergleich zu ihren Vorgängern mit leisen Klickgeräuschen. Dabei integriert sie sich nahtlos in das Apple-Ökosystem und ist nicht nur zu MacOS, sondern auch mit iPadOS kompatibel. Die kabellose Maus überzeugt vor allem mit App-spezifischen Anpassungen, speziell für Kreativ-Programme wie Adobe Photoshop, Apple Final Cut, aber auch Essentials wie Safari, Zoom, Microsoft Teams, Excel und Co. Und das Geniale: Die Akkulaufzeit beträgt 70 Tage.Die MX Mechanical Mini für Mac gilt hingegen als Newcomer, mit der Logitech alles richtig gemacht hat. Es handelt sich um eine minimalistische, kabellose Tastatur mit besonders flachen mechanischen Tasten und leisen Tactile Quiet Switches. Neben einem präzisen Feedback und einem angenehmen haptischen Anschlag gehören eine intelligente Beleuchtung, App-spezifische Profile, programmierbare Funktionstasten und natürlich die Multi-Mac-Konnektivität zu ihren Pluspunkten. Logitechs Flow-Feature erlaubt dabei den nahtlosen Wechsel und eine stressfreie Datenübertragung zwischen verschiedenen Macs.Für einen ebenso stylishen Alltag hat Logitech zwei seiner Bestseller in einer Signature-Edition neu aufgelegt. So findet man jetzt die beliebte Office-Maus Logitech M650 L und die ebenso kabellose Tastatur Logitech K650 Comfort zu vergünstigten Preisen - unter anderem bei Saturn. Sie gelten als solide Grundausstattung für den Arbeitsplatz im Büro oder das Home-Office und als preiswerte Alternative zu den Spitzenmodellen der MX-Serie. Ganz egal ob ihr MacOS oder Windows 11 nutzt.