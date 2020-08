Nokia 5.3: Neues Mittelklasse-Smartphone mit Android One

Mit dem Nokia 5.3 hat der Nachfolger des Nokia 5.1 vor ein paar Wochen den Handel erreicht. Für einen Preis um rund 200 Euro platziert sich das Smartphone in der unteren Mittelklasse, bietet aber dennoch eine Quad-Kamera, einen Fingerabdrucksensor, Dual-Sim und einen starken Akku. Weiteres fassen die Kollegen von Valuetech TV in ihrem Test zusammen.Beim Blick auf den Preis ist es wenig überraschend, dass das Nokia 5.3 mit einem Kunst­stoff­ge­häu­se daherkommt. Das IPS-Display ist 6,55 Zoll groß, muss sich allerdings mit einer relativ niedrigen Auflösung von 1600 × 720 Pixeln begnügen. Unter der Haube stecken ein Qualcomm Snapdragon 665 sowie 4 GB RAM. In Benchmarks liefert das Smartphone damit solide, wenn auch nicht überragende Ergebnisse.Die Kamera auf der Rückseite setzt sich aus einem Standard-Objektiv mit 13 Megapixeln, einem Ultraweitwinkel mit 5 Megapixeln, einem 2 Megapixel starkem Makro und einem 2 Megapixel Tiefensensor zusammen. Videoaufnahmen sind mit 4K möglich, die Frontkamera liefert immerhin 8 Megapixel und Full-HD-Videos. Beim Betriebssystem wird Android 10 (Android One) geboten.