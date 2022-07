HMD stellt neues Nokia 8210 4G & 5710 XA mit Kopfhörer-Schublade vor

HMD Global hat gleich drei neue Feature-Phones der Marke Nokia vorgestellt, deren Vorgänger vor dem Siegeszug der Smartphones recht populär waren. Dazu gehört eine Neuauflage des Nokia 8210 und ein Gerät, das an die Xpress Music-Serie anknüpft - inkl. Kopfhörer-Schubfach.

Nokia 8210 4G

Nokia 2660 Flip

HMD Global

Der Lizenznehmer der Marke Nokia im Mobilfunkbereich will in Kürze eine Gruppe neuer Handys auf den Markt bringen, die modernisierte Versionen von echten Nokia-Klassikern sind. Dasist wohl das interessanteste der insgesamt drei Geräte, die HMD jetzt präsentiert hat. Es hebt sich durch eine Art Schubfach für ein paar Wireless-Kopfhörer ab, das in die Rückseite des Telefons integriert ist.Hinter einer verschiebbaren Abdeckung im oberen Bereich der Rückseite des Nokia 5710 XA befinden sich zwei Vertiefungen mit integrierten Ladekontakten, in die man die im Lieferumfang enthaltenen Bluetooth-Kopfhörer einlegen kann. Das Telefon kann so auf einfachste Art und Weise für den Empfang von FM-Radio oder die Wiedergabe von Musikdateien genutzt werden, die man auf einer bis zu 32 Gigabyte großen MicroSD-Karte im Nokia 5710 XA ablegen kann.Trotz der integrierten Bluetooth-Kopfhörer verfügt das Telefon auch noch über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 2,4 Zoll großes QVGA-Display, die vom Original-Modell bekannten Tasten für die Steuerung der Musikwiedergabe an der Seite neben dem Bildschirm, eine simple VGA-Kamera auf der Rückseite und ein 1450mAh großer Akku . HMD verspricht, dass das Gerät bis zu sechs Stunden 4G-Gesprächsdauer zulässt.Untypisch für die heutige Zeit, erfolgt die Energieversorgung über einen MicroUSB-Port. Als Betriebsssystem läuft hier das für Feature-Phones entwickelte S30+. Das Nokia 5710 XpressAudio kommt in den Farbkombinationen Weiß/Rot und Schwarz/Rot auf den Markt und kostet 69 Euro.Dasist eine Neuauflage des gleichnamigen einstigen Edel-Handys von 1999. Das Gerät bietet ein modernisiertes Design, bei dem allerdings die polierten Metall-Effekte fehlen. Das Display wächst auf immerhin 2,8 Zoll und bietet wieder eine QVGA-Auflösung. LTE-Support und ein austauschbarer Akku sind ebenfalls an Bord. Auch hier wird wieder ein MicroSD-Kartenslot integriert, der Kapazitäten bis 32 GB unterstützt. Als Preispunkt wird eine UVP von 59 Euro angegeben.Das dritte Modell im Bunde ist das, das den alten Klapp-Handys nachempfunden ist. Es bietet ein QVGA-Display mit 2,8 Zoll, während auf der Außenseite des "Deckels" ein 1,77 Zoll großes Panel verbaut ist. Auch hier ist wieder eine VGA-Kamera und ein tauschbarer Akku mit 1450mAh verbaut, wobei die LTE-Unterstützung anscheinend fehlt.Mit den großen Tasten soll das Gerät auch für ältere Nutzer komfortabel bedienbar sein. Es verfügt unter anderem auch über Unterstützung für Hearing Aid Compatibility (HAC) und läuft, wie die anderen beiden neuen Nokia-Handys, mit dem S30+ genannten Betriebssystem. Wie beim Nokia 8210 4G liegt die offizielle Preisempfehlung hier ebenfalls bei 59 Euro.