Nokia T10: HMD bringt günstiges 8-Zoll-Tablet für Kinder & Firmen

HMD Global hat mit dem Nokia T10 ein neues Tablet vorgestellt, das anders als die meisten aktuellen Geräte dieser Art deutlich kleiner ausfällt. Trotz des Namens hat das Gerät nur ein 8 Zoll großes Display. Es soll bald zu recht günstigen Preisen starten.

Alles simpel, auch die Plattform

HMD Global

Das Nokia T10 ist ein neues 8-Zoll-Tablet, das mit Preisen ab 159 Euro an den Start geht. Das Gerät bietet eine relativ simple Ausstattung und soll neben der Verwendung als Einsteiger-Tablet wohl auch in großen Stückzahlen an bestimmte Unternehmenskunden verkauft werden.Das Display des neuen Nokia-Tablets von HMD Global ist ein LCD-Panel, das mit 1280x800 Pixeln eine für die Größe relativ hohe Auflösung und somit eine ausreichende Bildqualität bieten soll. Die Ränder um den Bildschirm fallen alles andere als schmal aus, allerdings versucht HMD mit dem Gerät eben auch keinerlei Rekorde zu brechen.Unter der Haube steckt mit dem UniSOC T606 ein einfacher Low-End-Chip des chinesischen Herstellers, der sechs Stromspar-Kerne und zwei High-End-Cores mit maximal 2,0 Gigahertz beherbergt. Je nach Modell wird der Chip mit drei oder vier Gigabyte Arbeitsspeicher sowie 32 oder 64 GB internem Flash-Speicher kombiniert, wobei sich letzterer mittels MicroSD-Kartenslot schnell und einfach erweitern lässt.Dass es sich um ein absolutes Einsteiger-Tablet handelt, erkennt man auch an der Kamera-Ausstattung. Die Frontkamera dürfte mit ihren zwei Megapixeln eigentlich weitestgehend sinnfrei sein, es sei denn, man will damit Videogespräche durchführen, auch wenn diese dann wohl Kartoffel-Qualität haben dürften. Hinten sitzt immerhin eine 8-Megapixel-Kamera mit Autofokus und einem Blitz, die recht brauchbare Fotos liefern sollte.Zur weiteren Ausstattung gehören die üblichen Details wie ac-WLAN, Bluetooth 5.0, ein Kopfhöreranschluss und ein 5250mAh-Akku, der allerdings nur mit einem 10-Watt-Netzteil geladen werden kann. Immerhin gibt es einen USB Typ-C-Anschluss dafür. Interessant ist, dass HMD das Nokia T10 optional auch mit LTE-Support anbieten will.Als Betriebssystem läuft Android 12 in Verbindung mit Google Kids Space und Entertainment Space, mit dem das Nokia T10 auch als eine Art günstiges Kinder-Tablet positioniert wird. Das Gerät kommt im August wohl auch in Deutschland in den Handel.