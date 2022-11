Preissturz: Microsoft verkauft Xbox Series S für nur noch 222 Euro

Anlässlich des Black Friday senkt Microsoft den Preis der Xbox Series S, den Händler in ihren Online-Shops nochmals unterbieten. Die Spielekonsole geht mittlerweile für vergleichsweise günstige 222 Euro über die Ladentheke. Ein gefundenes Fressen für Schnäppchenjäger?

Xbox Series S vs. Series X: Weniger Leistung, halber Preis

Jetzt für nur 222 Euro im Black Week-Sale!

Während sich die Verfügbarkeit der Xbox Series X langsam aber sicher verbessert, müssen die Redmonder an der Preisschraube drehen, um den Verkauf der Xbox Series S anzuheizen. Aufgrund der Chipkrise galt die Konsole in den vergangenen Jahren als Notnagel für alle diejenigen, die einen Hauch von Next-Gen-Gaming in ihr Wohnzimmer holen wollten. Aktuell wird sie nahezu verramscht und ist teilweise weit entfernt von ihrer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von einst 299,99 Euro.Die Xbox Series S gilt als abgespeckter Bruder der Xbox Series X . Zwar setzen beide Spielekonsolen auf einen AMD Zen 2-Prozessor mit mehr als 3,5 GHz, doch zeigen sich gravierende Unterschiede vor allem im Bereich der Grafikeinheit und des Arbeitsspeichers (RAM). Auf dem Papier steht für die Series S lediglich eine theoretische Leistung von vier Teraflops (TFLOPs), während die Series X mit 12,15 Teraflops arbeitet. Daher beschränkt sich die laufwerklose und mit 512 GB Speicher ausgestattete Series S auf ein 1440p-Gaming anstelle der hohen 4K-Auflösung.In Anbetracht des niedrigen Preises könnte die Xbox Series S in diesem Jahr dennoch unter vielen Weihnachtsbäumen stehen. Schließlich verspricht Microsoft auch hier das Spielen mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz, schnelle Ladezeiten und eine identische Auswahl an Titeln. Für viele wäre die Series S zudem als Streaming-Konsole interessant, vor allem in Kombination mit dem Xbox Game Pass Ultimate und der Microsoft xCloud . Und wenn es nur um Fortnite oder FIFA 23 geht, dürfte die Leistung der Konsole durchaus ausreichen.