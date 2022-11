Xbox Game Pass Ultimate: 3 Gratis-Monate Apple TV+ und Apple Music

Der Xbox Game Pass Ultimate erfreut sich großer Beliebtheit, das liegt einerseits am großen Angebot an Spielen, anderseits auch daran, dass man immer wieder zusätzliche Extras abzustauben kann. Aktuell ist es wieder so weit, es gibt 3-Monats-Probeabos für Apple TV+ und Apple Music.

Probeabos für Apple-Dienste sind nicht ungewöhnlich

Im Rahmen der in Deutschland schlicht Vorteile genannten Ultimate Perks bekommen Nutzer des Spiele-Abos von Microsoft zusätzliche Inhalte angeboten, und zwar ohne Aufpreis. Das sind in der Regel exklusive oder ansonsten kostenpflichtige Zusatzpakete für Spiele oder auch kosmetische Artikel.Immer wieder bekommt man als Perk aber auch verlängerte Probeabos. Aktuell kommen welche für Apple TV+ und Apple Music hinzu. Denn all jene, die kein aktuelles Abo der Streaming-Dienste des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino laufen haben, können Apple TV+ und Apple Music drei Monate lang ohne zusätzliche Kosten nutzen. Das Angebot gilt bis 31. März 2023.Läuft das Apple-Abo einmal, dann sollte es die vollen drei Monate lang nutzen können, auch ohne dass das Spiele-Abonnement von Microsoft aktiv ist. So ist das jedenfalls bisher bei Apple gewesen. Denn der Konzern ist recht freigiebig, wenn es um derartige Probeabos geht. So bekommen Käufer von Apple-Hardware ebenfalls solche kostenlosen Zugänge dazu, PlayStation 5-Käufer konnten Apple TV+ sogar sechs Monate lang kostenlos nutzen.Dabei kann man vor allem Apple TV+ nur jedem Film- und vor allem Serienfan empfehlen. Denn Apple macht es etwas anders als die Konkurrenz und bietet keine Lizenzware an, sondern ausschließlich Eigenproduktionen. Und die können sich absolut sehen lassen.Denn mit Serien wie Severance, Ted Lasso, Mythic Quest, Foundation, Five Days at Memorial, Slow Horses, The Morning Show und For All Mankind hat Apple eine wirklich hochwertige Auswahl im Angebot - und da bei Apple TV+ Qualität vor Quantität geht, kann man die Serien in drei Monaten durchaus schaffen.