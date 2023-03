Microsoft Defender-App automatisch auf Windows 10 und 11 installiert

Microsoft hat eine Neuerung angekündigt, über die sich einige Windows-Nutzer wundern, und andere ärgern werden: Wer ein Microsoft 365-Abo besitzt und Windows nutzt, bekommt die neue Defender-App künftig automatisch installiert.

Abwählen lässt sich das Berichten zufolge aktuell nicht. Das meldet das Online-Magazin Windows Latest . Nutzer sollten demnach nicht überrascht sein, wenn sie plötzlich die neue " Microsoft Defender "-App im Startmenü sehen und sich nicht erinnern, sie installiert zu haben.Die App wird nun automatisch auf Windows 10- und 11-Rechnern installiert. Nachdem die Testphase der Defender-App abgelaufen ist, wird Microsoft sie nun nach und nach ausliefern und automatisch installieren - "ob Sie sie nun mögen oder nicht", schreibt Windows Latest. Diese "Zwangsinstallation" ist mit der Microsoft 365-App verknüpft. Laut einem neuen Support-Dokument wird die Microsoft Defender-App automatisch installiert, wenn ein MS 365-Abo genutzt wird."Wenn Sie ein aktives Microsoft 365-Abonnement haben und die Microsoft 365-Apps bereits installiert haben, wird die Microsoft Defender-App mit dem nächsten Update automatisch für Sie installiert", erklärt Microsoft. Nach Angaben des Unternehmens wird diese Änderung noch in diesem Monat für weitere Nutzer eingeführt. Nach und nach sollten nach alle Anwender die neue App erhalten. Der neue Microsoft Defender kann auch separat aus dem Microsoft Store heruntergeladen und kostenlos genutzt werden.Bei Nutzern kam die Änderung nicht so gut an. Es gibt Berichte, dass befürchtet wurde, es handele sich um Malware, da die App "plötzlich" da ist. Andere Nutzer haben erhebliche Probleme, den Defender zum Laufen zu bringen. In einigen Fällen beschwerten sich Nutzer, dass die App ihre ursprüngliche Windows-Sicherheitsanwendung ersetzt und es ihnen nicht erlaubt, einen Sicherheitsscan durchzuführen. Viele Details gibt es zu den Problemen aber noch nicht.