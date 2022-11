Sony PlayStation 5: Neue Hinweise zur PS5 Slim und Pro aufgetaucht

Drei Jahre nach dem Start der PlayStation 5 soll spätestens Ende 2023 eine neue Konsole in den Regalen stehen. Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um ein mögliches PS5 Slim-Modell. Weiterhin gehen Experten vom Release einer PlayStation 5 Pro frühestens im Jahr 2025 aus.

PlayStation 5: Die riesige Konsole soll abspecken

Während die PlayStation 5 auch zu Weihnachten heiß begehrt und nahezu überall ausverkauft sein dürfte, soll Sony hinter den Kulissen nicht nur an neuen Revisionen der Konsole arbeiten, sondern gar an kompakteren und leistungsfähigeren Modellen. Während die PS5 Pro bereits seit längerer Zeit im Gespräch ist, könnten sich die Japaner vorerst auf eine PS5 Slim konzentrieren, wie die Webseite The Leak aufgedeckt haben soll.Die schiere Größe der PlayStation 5 scheint Sony ein Dorn im Auge zu sein, weshalb man die Fortschritte hinsichtlich der Kühlung und Komponenten angeblich dazu nutzen möchte, ein deutlich kompakteres Gehäuse anzubieten. Upgrades im Bereich der CPU, SSD und des RAMs sollen dabei nicht etwa die Performance steigern, sondern den Stromverbrauch und die Hitzeentwicklung senken, um bei gleicher Leistung in einem kleineren Chassis Platz zu finden. Zudem ist von einem externen Blu-Ray-Laufwerk die Rede.Experten rechnen damit, dass die PS5 Slim bereits im dritten oder vierten Quartal 2023 erscheinen könnte. Eine potenzielle PS5 Pro hingegen dürfte noch länger auf sich warten lassen. Zuletzt heizte der meist gut informierte Insider Tom Henderson die Gerüchteküche an. Er geht davon aus, dass Sony die PlayStation 5 Pro frühestens im Jahr 2025 und damit fünf Jahre nach dem Originalmodell veröffentlichen wird. Im Vergleich dazu erschien die PS4 Pro drei Jahre nach Einführung der PlayStation 4 Abseits von wenigen Design-Konzepten aus der PlayStation-Community gibt es bisher keine handfesten Leaks zum Aussehen der neuen Sony-Konsolen. Ebenso bleibt offen, ob sich die Japaner tatsächlich für die Namen PS5 Slim und PS5 Pro entscheiden werden.