PS5 Slim: Neues Laufwerk für die PlayStation 5 läuft nicht ohne Internet

Sony bringt in Kürze seine neue PlayStation 5 Slim auf den Markt, bei der man dank modularer Bauweise ein optisches Laufwerk nachrüsten kann. Um dies zu tun, wird jedoch eine Internetverbindung benötigt, was Sony schon einige Kritik einbringt.

Urheberrechtsgesetze machen Online-Aktivierung nötig

Zusammenfassung Sony bringt neue PS 5 Slim mit modularer Bauweise auf den Markt

Laufwerk kann nachgerüstet werden, benötigt aber Internetverbindung

Sony prüft vermutlich Echtheit des Laufwerks

Aktivierung könnte langfristig problematisch werden

PS5 Slim wird in zwei Paketen angeboten, eines mit vorinstalliertem Laufwerk

Unklarheit, ob separat vertriebenes Laufwerk bei Defekt austauschbar ist.

Wer sich die PlayStation 5 Slim zulegt, kann auf Wunsch ein optisches Laufwerk nachrüsten und seiner neuen Spielkonsole auf diesem Weg mehr Funktionalität verpassen. Wie jetzt aufgrund der Veröffentlichung einiger erster Fotos eines PS5 Slim-Bundles bekannt wurde, lässt sich das nachgerüstete Laufwerk aber nicht ohne den Aufbau einer Internetverbindung nutzen.Laut den von einigen X/Twitter-Usern veröffentlichten Bildern des Modern Warfare III PS5 Slim Bundles kann man das modulare optische Laufwerk für die geschrumpfte Sony-Konsole erst nutzen, nachdem für den Pairing-Prozess eine Abfrage über das Internet erfolgt ist. Als Grund für diesen Aktivierungszwang über das Internet wird vermutet, dass Sony die Echtheit des Laufwerks prüft, um Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen.Schon früher hatte man bei entsprechenden Versuchen festgestellt, dass jedes optische Laufwerk der aktuellen Spielkonsolen mit dem jeweiligen Hostgerät "gepaart" ist. Wer also bei einer normalen PS5 oder Xbox Series X das optische Laufwerk tauscht, kann dieses dann nicht mehr nutzen. Da das Pairing nun nicht mehr ab Werk durch den Einbau des Laufwerks erfolgt, sondern erst beim Kunden, wird im Fall der PS5 Slim wahrscheinlich eine Echtheitsprüfung vorgenommen, auf die dann das "Pairing" zwischen Laufwerk und Konsole folgt.Auf lange Sicht könnte die Aktivierung des Nachrüstlaufwerks über das Internet zu einem Problem werden, da Sony die dafür benötigten Server wahrscheinlich nicht bis in alle Ewigkeit weiter betreiben wird. Zumindest bei der PS5 Slim gibt es auch weiterhin zwei Pakete. Alle Geräte sind im Grunde identisch, doch in einem der Bundles ist bereits ab Werk ein optisches Laufwerk enthalten, das dann natürlich auch bereits mit der jeweiligen Host-Konsole verknüpft ist.Inwiefern das für 119,99 Euro separat vertriebene optische Laufwerk der PS5 Slim bei Bedarf oder einem Defekt durch ein anderes Laufwerk getauscht werden kann, während die Host-Konsole gleich bleibt, ist derzeit noch offen.