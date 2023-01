Reparatur-Experten warnen: PlayStation 5 lieber nicht aufrecht stellen

Die PlayStation 5 kann liegen oder aufrecht stehen. Jetzt gibt es Berichte, dass es unter unglücklichen Umständen in der vertikalen Position zu Problemen mit dem Kühlsystem kommen kann. Reparatur-Experten sprechen von einem Konstruktionsfehler, Sony hat sich noch nicht geäußert.

Die Theorie: Wenn die PS5 zu lange aufrecht steht, ist das nicht gut

Da muss schon was ruckeln

Das wichtigste zuerst: Aktuell sind die Berichte rund um Probleme mit der Aufstellposition der PlayStation 5 vor allem noch auf einzelne Beschreibungen von Reparatur-Shops und Hardware-Experten beschränkt. Die Webseite Wololo hat mehrere dieser Berichte zusammengefasst, die alle eine ähnliche Beschreibung liefern: Etwas mehr als zwei Jahre nach dem Start der Konsole soll bei Reparaturen immer wieder ein besonders auffälliger Fehler ins Auge fallen.Wie einer der Experten beschreibt, der einen Reparatur-Shop betreibt, muss er immer öfter Sony-Konsolen reparieren, bei denen das Flüssigmetall - Wärmeleitmittel zwischen APU und Kühler - ungleichmäßig wird, was wiederum die Kühlung beeinträchtigt. Viel schlimmer aber: In einigen Fällen sei das Kühlmittel sogar "ausgelaufen", also aus dem Bereich des CPU-Sockels ausgetreten und auf die anderen Bauteile gelangt. Sein Fazit: Das Risiko für die PS5 sei hoch, wenn sie lange Zeit senkrecht gestanden hat.Eines scheint klar: Unter normalen Umständen sorgt der Aufbau zwischen Kühler und Prozessor dafür, dass das Flüssigmetall im engen Zwischenraum fest an seinem Platz gehalten wird - dieses Prinzip funktioniert so bei Millionen vertikal verbauten Motherboards. Zusätzlich hat Sony sich ein eigens entwickeltes Siegel für den Einschluss des Wärmeleitmittels bei der PS5 patentieren lassen.Und so scheint das kritische Problem eine ganze Verkettung von misslichen Umständen vorauszusetzen. Zunächst muss dieses Siegel beispielsweise beim Transport der Konsole oder durch andere äußere Einflüsse verrutschen oder beschädigt werden - genau hier sehen die Experten einen eventuellen Konstruktionsfehler. Solange die Konsole danach liegend genutzt wird, kommt dieses Problem aber nicht zum Tragen. Wenn die PS5 dagegen aufrecht steht, besteht die Gefahr, dass das flüssige Metall allmählich nach unten sinkt, so die aktuelle Theorie.Sony hat sich bisher nicht zu den Berichten geäußert, die Datenlage lässt aktuell noch keine Einschätzung zu, wie weitverbreitet das Problem wirklich ist. Die Experten, die auf die Probleme hinweisen, sind teilweise seit Jahrzehnten im Geschäft mit der Reparatur von Konsolen. Bleibt bis zu einer weiteren Klärung aktuell nur: Wer auf Nummer sicher gehen will, legt die PS5 wohl besser hin.