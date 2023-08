PS5 Slim: Fotos & Video sollen Design der neuen PlayStation 5 zeigen

Sony arbeitet angeblich schon lange an einer neuen, kleineren Ausgabe der PlayStation 5 . Jetzt sind Fotos und ein Video aufgetaucht, in dem angeblich ein Gehäuse der sogenannten PS5 Slim zu sehen sind. Anscheinend wird die Slim-Version etwas dünner und ein kleines Stück kürzer.

Ein einheitliches Modell mit abnehmbarem Laufwerk?

Zusammenfassung Sony arbeitet angeblich an einer kleineren PS5-Variante ("PS5 Slim").

Fotos und Video mit dem Gehäuse sind aufgetaucht.

Dünner und kleiner als die aktuelle Version.

Modellnummer CFI-2016 und USB Type-C-Ports an der Front.

Abnehmbares optisches Laufwerk als optionales Upgrade.

Größe der Slim-Version noch unklar.

Launch der Slim-Version noch 2023 erwartet.

Über ein chinesisches Forum wurde gestern im Lauf des Tages ein Foto veröffentlicht, bevor dann einige Stunden später ein Video auftauchte, in dem jemand das mutmaßliche Gehäuse der "PlayStation 5 Slim" in die Hand nimmt und vor der Kamera dreht. Das Video zeigt auch die Modellnummer der neuen Revision, die CFI-2016 lautet.Auf den Fotos und in dem Video ist ein Gerät mit weißen Seitenabdeckungen zu sehen, die einen Ausschnitt in der Mitte aufweisen. Auffällig ist laut einem Entwickler der australischen Firma Bestway Electronics, der das ùntenstehende Video über Twitter (mittlerweile bekannt als "X") veröffentlichte, dass das Typenschild auf dem Gehäuse keinen Zusatzbuchstaben wie A oder B enthält.Bisher hängte Sony an die Modellnummer der PS5-Varianten immer einen zusätzlichen Buchstaben an, der sich abhängig davon unterscheidet, ob es sich um die Variante mit oder ohne optisches Laufwerk handelt. Da dieser Zusatzbuchstabe hier fehlt, wird nun spekuliert, dass Sony tatsächlich ein abnehmbares bzw. später auf Wunsch vom Kunden hinzufügbares optisches Laufwerk anbieten will.Die Besitzer der PS5 Slim könnten dann das optische Laufwerk und eine passende Seitenabdeckung aus dem Zubehörprogramm von Sony erwerben, um ihre zuvor ohne das Laufwerk erworbene Konsole auf modulare Weise zu erweitern. Entsprechende Gerüchte gibt es schon lange, laut denen Sony nur noch ein einheitliches Basismodell der PS5 anbieten will, aber ein optisches Laufwerk als optionales Upgrade verkaufen möchte.Zur Ausstattung der PS5 Slim CFI-2016 gehören zumindest laut den jetzt geleakten Fotos bzw. dem Video auch zwei USB Type-C-Ports an der Front, die die bisher dort einzeln angebrachten USB-C- und USB-A-Ports ersetzen sollen. Zu den Maßen der neuen Hardware-Variante der PlayStation 5 lässt sich aufgrund der Bilder und des Videos bisher nur wenig Genaues sagen. Somit ist offen, wie groß der Unterschied zu den aktuellen Versionen wirklich ist und welche internen Änderungen Sony vorgenommen hat.Angeblich will Sony noch in diesem Jahr mit der Einführung der dünneren bzw. kleineren PlayStation 5 beginnen. So war im letzten Jahr die Rede davon, dass der Launch der "Slim"-Version mit abnehmbarem Laufwerk bereits im September 2023 erfolgen soll. Microsoft hatte entsprechendes Gerede erst kürzlich in den Verhandlungen im Rechtsstreit um die Übernahme von Activision Blizzard zitiert und erklärt, dass man noch in diesem Jahr mit dem Launch einer Slim-Ausgabe der PS5 rechnet.