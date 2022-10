Call of Duty: Disk-Version ist quasi eine leere Blu-ray mit Download-Link

So mancher Gamer entscheidet sich beim Kauf bewusst gegen eine Download-Ausgabe, sondern für eine physische Kopie eines Spiels. Insbesondere nach einem Erwerb des neuen " Call of Duty: Modern Warfare II " dürfte man sich dann verschaukelt vorkommen.

Ehrlichkeit wäre nett

Activision

Es gibt gute Gründe, auch heute noch den Kauf einer Ausgabe auf einem Datenträger zu bevorzugen. Etwa, wenn man des Öfteren offline spielen will oder ohnehin nur über eine schlechte Internetverbindung verfügt. Nachdem nun aber die ersten Box-Versionen mit Datenträger bei Anwendern eingetroffen waren, stellte sich heraus, dass gerade diese Nutzungs-Szenarien von den zugeschickten Produkten nicht abgedeckt werden.Denn der Käufer bekommt zwar eine Blu-Ray-Scheibe überreicht, diese ist aber im Grunde leer. Gerade einmal 72 Megabyte Daten sind auf dem Speichermedium abgelegt. Das entspricht im Wesentlichen etwas hübscher Grafik um einen Download-Link. Um das Spiel tatsächlich spielen zu können, muss man die Disk einlegen und darauf warten, das von der mitgebrachten Installationsroutine Daten im dreistelligen Gigabyte-Umfang heruntergeladen werden.Grundsätzlich dürften User nicht sonderlich überrascht sein, dass sie zur Nutzung eines Games erst einmal ordentliche Downloads anstoßen müssen. In der Regel steht immerhin direkt nach einer Installation schon ein größeres Update zur Verfügung, weil die Software, die in den Handel gegeben wurde, zum Release-Termin wieder einmal bestenfalls einen Beta-Status erreicht hatte.Doch der Lieferumfang des neuen Call of Duty dürfte schon so ziemlich den Höhepunkt der Dreistigkeit darstellen. Denn immerhin entscheiden sich Käufer nicht umsonst dafür, eine Disk-Fassung zu erwerben. Sicherlich würde ohnehin nicht das gesamte Game auf eine Blu-Ray passen - doch dann dürften die User eher zufrieden sein, wenn der Publisher ehrlich genug ist und fortan nur noch eine Download-Fassung anbietet. Der Kauf einer Disk-Ausgabe, die sich dann als nichts anderes entpuppt, sorgt bestenfalls für Frustration.