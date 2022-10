Call of Duty: Modern Warfare 2 - Der Launch-Gameplay-Trailer ist da

Wenige Tage vor dem eigentlichen Start hat Activision heute den offiziellen Gameplay-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 2 veröffentlicht und stimmt mit diesem auf die Kampagne des Shooters ein - optisch kann diese sich auf jeden Fall sehen lassen!Wenn Modern Warfare 2 am 28. Oktober erscheint, wird auch in diesem Jahr wieder der umfassende Multiplayer im Mittelpunkt stehen. Dennoch wird es auch einen Story-Modus für Einzelkämpfer geben, in welcher das legendäre Sonderkommando 141 zu verschiedenen Missionen rund um den Globus entsandt wird. Mit dabei sind dann natürlich wieder bekannte Gesichter wie Captain John Price, Lt. Simon "Ghost" Riley oder Sgt. John "Soap" Mactavish".Zusammen mit der Veröffentlichung des neuen Videos weist Activision auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Vorbesteller der digitalen Version des Shooters schon eine Woche vor dem eigentlichen Start in die Kampagne einsteigen dürfen. Modern Warfare 2 erscheint für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S