Hotel in Amsterdam könnte wegen Call of Duty-Gegenstücks klagen

Der neueste Call of Duty-Teil Modern Warfare 2 ist seit kurzem erhältlich und fällt vor allem durch seinen Realismus auf. Das beeindruckt Spieler, aber nicht jeder ist besonders glücklich darüber. Ein Hotel in Amsterdam spielt darin eine zentrale Rolle - und ist darüber nicht glücklich.

Architektur fällt unter Copyright

Activision

Call of Duty-Spiele sorgen immer wieder für Aufregung, man denke nur an die berühmte Flughafen-Mission im ersten Modern Warfare 2 von 2009. Auch im gleichnamigen Spiel von 2022 gibt es einen Aufreger, wenngleich etwas anderer Sorte. Denn ein Amsterdamer Hotel, das im Shooter Schauplatz von Gefechten ist, hat angekündigt bzw. erwägt, Call of Duty und Activision zu verklagen.Dabei stören sich die Betreiber des Hotels nicht an der Verwendung des Namens, denn dieser wurde von den Entwicklern geändert. Denn das Hotel, das in Realität Conservatorium heißt, nennt sich im Spiel Breenbergh. Allerdings gibt es keine Zweifel, dass es sich um ein- und dasselbe Gebäude handelt."Wir haben zur Kenntnis genommen, dass das Conservatorium Hotel unerwünschterweise der Schauplatz des neuen Call of Duty", sagte Hotelchef Roy Tomassen gegenüber der niederländischen Zeitung de Volksrant (via PC Gamer ). "Generell unterstützen wir keine Spiele, die zur Gewaltanwendung zu ermutigen scheinen. Das Spiel entspricht in keiner Weise unseren Grundwerten und wir bedauern unsere offensichtliche und ungewollte Beteiligung."Rechtliche Schritte seitens des echten Hotels sind offenbar noch nicht beschlossene Sache, aber auch nicht ausgeschlossen. Die Bedenken von Conservatorium sind aber nicht grundlos. Denn das Gebäude kommt sowohl im Einzelspieler-Modus als auch als Multiplayer-Map vor. Ein Vergleich der realen Inneneinrichtung mit der virtuellen zeigt allerdings, dass sich die Call of Duty-Macher keine große Mühe gegeben haben, zu verschleiern, welches Gebäude das Vorbild war.Ein Erfolg wäre bei einer Klage durchaus denkbar, denn sowohl europäisches als auch US-amerikanisches Recht decken Architektur als Teil des Urheberrecht ab. Ein Fünf-Sterne-Luxus-Hotel kann also sicherlich argumentieren, dass man Kontrolle darüber haben will, wie man nach außen dargestellt wird.