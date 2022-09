Call of Duty mit kleiner Revolution: MW2 erhält Third-Person-Modus

Wenn man Spieler fragt, wie sie am besten Call of Duty beschreiben würden, dann fällt hier sicherlich als erstes der Begriffe Ego- bzw. First-Person-Shooter. Doch das wird nicht mehr die einzige Perspektive sein, denn offenbar bekommt Modern Warfare 2 eine Third-Person-Ansicht.

Call of Duty: Modern Warfare 2 mit neuem Blickwinkel

Gute Konsolen-Nachrichten

Activision

Call of Duty ist und bleibt das wichtigste Shooter-Franchise unserer Zeit und auch wenn die Popularität der Activision-Spiele nach wie vor ungebrochen ist - allzu innovativ sind sie nicht. Im Gegenteil: Vermutlich sind sie genau deswegen so beliebt, weil Gamer hier keine Experimente befürchten müssen und alles angenehm vertraut ist.Doch Call of Duty: Modern Warfare 2, also die Fortsetzung zum Reboot von 2019, wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine durchaus signifikante Neuerungen mit sich bringen. Denn in der demnächst startenden Beta, die seit kurzem als Preload bereitsteht und die morgen Abend freigeschaltet wird, konnten aufmerksame Gamer in den Einstellungen entdecken, dass man im Spiel "3rd Person Field of View" ändern kann.Wie Eurogamer schreibt, wäre ein Third-Person-Modus eine ziemlich große Veränderung für Call of Duty. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass die Shooter-Reihe so etwas hat. Bereits 2009 war es nämlich möglich, seine Spielfigur von außen zu sehen und zu steuern. Der Name des Spiels ist keine große Überraschung, nämlich (das ursprüngliche) Modern Warfare 2. Die Implementierung einer solchen Außenansicht wäre sicherlich eine bewusste Anspielung auf das Original.Konsolenspieler bekommen übrigens einen Field of View (FOV)-Slider, das ist ein lange gewünschtes Feature. Denn diesen haben PC-Spieler schon lange, auf Konsolen ist die Anpassung des Sichtfeldes aber in der Regel aus Leistungsgründen deaktiviert.