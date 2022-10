Microsoft verrät, wie viele Spieler aktuell Xbox Cloud Gaming nutzen

Gestern Abend hat Microsoft seine aktuellen Quartalszahlen vorgestellt und diese fielen solide, aber auch nicht gerade spektakulär aus. Im Zuge dessen kann man aber zahlreiche Details zu den einzelnen Geschäften der Redmonder erfahren, darunter dem Cloud-Gaming

Verdoppelung in sechs Monaten

Denn im Anschluss an die Bekanntgabe der Geschäftszahlen stellte sich Microsoft-CEO Satya Nadella dem üblichen Earnings Call und in dieser Telefonkonferenz mit Anlegern gab es zusätzliche Informationen zu den einzelnen Sparten des Konzerns. Konkret wurde auch über das Gaming-Business gesprochen und hier verriet der Microsoft-Chef, dass man aktuell auf 20 Millionen Nutzer komme, die auf Xbox Cloud Gaming zugreifen (via The Verge ).Das ist ein steiler Anstieg im Vergleich zu jener Zahl, die das Unternehmen noch vor einem halben Jahr genannt hat: Denn Ende April 2022 waren es noch zehn Millionen Cloud-Gaming-Nutzer, man konnte den Wert also in rund sechs Monaten verdoppeln.Hauptverantwortlich dafür ist wohl der Epic Games-Dauerbrenner Fortnite, dieser ist seit Mai dieses Jahres auch über Xbox Cloud Gaming spielbar - und damit auch ohne jegliche Einschränkungen auf Android-Geräten sowie auf dem iPhone. Das war zuletzt keine Selbstständigkeit, denn Epic und Apple haben vor Gericht ihren Streit rund um die Gebühren des Apple Store ausgetragen.Es ist also klar, dass Microsoft Cloud-Gaming-Dienst wächst. Dennoch lässt sich die aktualisierte Zahl nur schwer einordnen: Denn das in seinen letzten Atemzügen befindliche Google Stadia hat nie Nutzerzahlen bekannt gegeben, Nvidias GeForce Now hat sich schon länger nicht dazu geäußert und auch das bei uns noch nicht verfügbare Amazon Luna hat hier ein großes Fragezeichen.Fortnite ist per Xbox Cloud Gaming zwar kostenlos spielbar, man benötigt für diese Art des Spielens aber dennoch einen Zugang zum Xbox Game Pass Ultimate für 13 Euro im Monat. Damit bezahlt man zwar letztlich für das Cloud-Fortnite, bekommt aber auch diverse andere Spiele im Paket.