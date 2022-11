Kultig & sportlich: Microsoft kündigt neue Xbox Game Pass-Spiele an

Nach dem Halloween-Update bestückt Microsoft den Xbox Game Pass mit zehn neuen Titeln. Zu den kommenden Highlights der Spiele-Flatrate für PCs, Xbox-Konsolen und Cloud gehören unter anderem Monkey Island, Football Manager 2023, Vampire Survivors und The Walking Dead.

November 2022 - Kommende Spiele im Xbox Game Pass:

Jetzt verfügbar - The Legend of Tianding

Jetzt verfügbar - The Walking Dead: A New Frontier

Jetzt verfügbar - The Walking Dead: Michonne

Ab 3. November - Ghost Song

Ab 8. November - Football Manager 2023

Ab 8. November - Return to Monkey Island

Ab 10. November - Vampire Survivors

Ab 15. November - Pentiment

Ab 15. November - Somerville

Hatte Microsoft seine Xbox Game Pass-Abonnenten zuletzt mit namhaften Horror-Spielen wie Amnesia (Rebirth) und Titeln wie The Walking Dead, Scorn, A Plague Tale: Requiem, Disney Dreamlight Valley und Medieval Dynasty eingedeckt, gewährt man jetzt einen Ausblick auf die kommenden Games, die in der ersten Novemberhälfte die Spiele-Flatrate erreichen werden. Zehn Stück sind es an der Zahl.Pünktlich zum Release steht The Legend of Tianding im Game Pass bereit, ebenso wie die beiden kompletten Seasons von The Walking Dead: A New Frontier und Michonne. In den nächsten Tagen folgen außerdem das 2D-Adventure Ghost Song und der Football Manager 2023 für Windows-PCs und Xbox-Konsolen Mit Return to Monkey Island feiert das Kult-Franchise sein Comeback und gegen die winterliche Langeweile sollten weiterhin Vampire Survivors (Konsole), Pentiment (Konsole + PC) und Somerville (Konsole + PC) helfen. Viele der Xbox Game Pass-Spiele sind darüber hinaus auch per Cloud-Gaming abrufbar, zum Beispiel über Smartphones und Tablets mit Touch Controls oder Controller.In Hinsicht auf neue DLCs, Perks und Game-Updates kündigt Microsoft unter anderem neue Inhalte für Halo Infinite (Winter Update) und Sea of Thieves (Return of the Maned) an. Spieler von Sniper Elite 5 können zudem auf das "Up Close & Personal"-Paket zurückgreifen und für den Microsoft Flight Simulator steht am 11. November die 40th Anniversary Edition auf dem Programm. Letztere bringt unter anderem die lange erwarteten Helikopter und Segelflieger ins Spiel. Das Gesamtpaket inklusive World Updates und Co. wird im Xbox Game Pass enthalten sein.Bekanntlich werden erneut einige Titel den Game Pass verlassen, darunter auch Football Manager 2022, Art of Rally, Fae Tactics, Next Space Rebels, One Step from Eden und Supraland. Stichtage hierfür sind der 8. und 15. November 2022.