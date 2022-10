Xbox Cloud Gaming: Microsoft optimiert App für ARM-Geräte

Wer Windows auf einem ARM-Gerät nutzt und auf den Spiele-Streaming-Dienst Xbox Cloud Gaming zugreifen möchte, war bislang auf eine nicht optimierte x86-Anwendung angewiesen. Nun haben die Redmonder eine native App für Rechner mit ARM-Prozessoren bereitgestellt.

Microsoft kooperiert mit Meta

Dem Xbox Wire-Eintrag zufolge verfügt die neueste Version der Xbox-App für Windows-PCs über ARM64-Support. Die Anwendung wurde aktualisiert, sodass der Game-Streaming-Service jetzt auch auf den neuen Surface-Modellen flüssiger laufen sollte. Da zuvor lediglich die x86-Version emuliert wurde, war bisher mit deutlich längeren Reaktionszeiten zu rechnen. Zusammen mit 5G-Geräten wie der entsprechenden Ausführung des Surface Pro 9 dürfte Xbox Cloud Gaming ohne nennenswerte Verzögerungen funktionieren.Mit dem Update haben Xbox Game Pass Ultimate-Nutzer jetzt die Möglichkeit, hunderte Spiele aus der Cloud auf Android-Smartphones, iOS-Geräte, Android-TVs, die Xbox One , die Xbox Series X/S, Handheld-Konsolen wie Logitech G Cloud, Chromebooks und mehrere Arten von Windows-Computern zu streamen. Hierzu muss lediglich die Xbox-App geöffnet oder die Webseite des Dienstes besucht werden. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Microsoft mit Meta kooperiert und eine ganze Reihe wichtiger Produkte im Metaverse anbieten möchte. Neben Teams, Office und Windows soll auch Xbox Cloud Gaming in Kombination mit den Quest VR-Headsets von Meta verwendet werden können. Wer die Ultimate-Variante des Game Pass abonniert, soll die Spiele dann in die Meta-Umgebung streamen können.Darüber hinaus ist es seit wenigen Tagen möglich, ein in der Cloud verfügbares Spiel direkt aus einer Bing-Suche heraus auszuführen und im Browser zu starten. Hierzu blendet die Suchmaschine einen Button ein, sobald nach dem jeweiligen Game gesucht wird. Das Feature soll sich nicht nur mit Edge, sondern auch mit Chromium-Browsern nutzen lassen.