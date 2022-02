Moto Edge 30 Pro soll mit dem Galaxy S22 Ultra konkurrieren können

Einem neuen Leak zufolge wird das Motorola Moto Edge 30 Pro mit Stylus-Support ausgeliefert. Damit soll das kommende Flaggschiff-Modell mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra konkurrieren können. Das Gerät könnte noch in diesem Monat vorgestellt und auf den Markt gebracht werden.

Beim Moto Edge 30 Pro handelt es sich um die globale Version des Moto Edge X30, das bereits seit mehreren Monaten in China angeboten wird. Evan Blass (Evleaks) hat nun neue Marketing-Bilder zu dem Gerät veröffentlicht. Wie GSMArena schreibt, ist auf einem Bild ein Stylus zu sehen. Das Smartphone dürfte also einen Pen-Support mit sich bringen.Damit könnte es sich bei dem Gerät um eine Alternative zu den Galaxy Ultra-Modellen von Samsung, die ebenfalls mit Hilfe eines Stylus bedient werden können, handeln. Ob das Moto Edge 30 Pro zusammen mit dem digitalen Stift ausgeliefert wird, ist unklar. Vermutlich ist der Pen lediglich separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.Das Moto Edge X30 verfügt über einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-SoC und ist mit acht bis zwölf Gigabyte RAM ausgestattet. Außerdem kommen 128 oder 256 GByte Speicher, ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display mit 144 Hz und FHD+ sowie eine 60-Megapixel-Selfie-Kamera zum Einsatz. Der Akku besitzt eine Kapazität von 5000 mAh und unterstützt Schnellladen mit 68 Watt. Es ist davon auszugehen, dass sich ein Großteil dieser Spezifikationen auch in der globalen Variante, dem Edge 30 Pro, finden lassen wird.Aktuell gibt es noch keine offiziellen Angaben zum Moto Edge 30 Pro. Daher bleibt offen, ob das Smartphone tatsächlich mit einem Stift bedient werden kann. Motorola dürfte das neue Flaggschiff-Modell noch in diesem Monat ankündigen. Am 24. Februar soll ein Launch-Event, auf dem das Gerät gezeigt werden könnte, stattfinden. Das hatte der Hersteller bestätigt