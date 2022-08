RAZR 2022: Motorola zeigt drittes faltbares Smartphone im Detail vorab

In diesen Tagen ist viel los im noch jungen Markt für Smartphones mit faltbarem Display. Kurz vor dem morgigen Launch der neuen Galaxy Z-Modelle von Samsung hat nun Motorola in China praktisch alle relevanten Details zum Motorola RAZR 2022 veröffentlicht.

Aktuelle Qualcomm-Hardware unter der Haube, bis zu 12 GB RAM

Motorola

Das RAZR 2022 soll nach zwei Vorgängergenerationen, die zwar üppige Preise, aber begrenzte Performance boten, endlich der große Wurf werden, wofür Motorola tatsächlich einiges tut. Man kombiniert ein rasantes Display mit einer sehr leistungsstarken Plattform und will so unter anderem dem Galaxy Z Flip4 von Samsung Konkurrenz machen.Die von Motorola veröffentlichten technischen Daten des RAZR 2022 zeichnen ein positives Bild. Das Gerät verfügt über ein 6,7 Zoll (ca. 17 cm) großes faltbares OLED-Panel mit 10 Bit Farbtiefe, HDR10+-Support und bis zu 144 Hertz Bildwiederholrate. Der Faltradius soll auf nur noch 3,3 Millimeter reduziert worden sein, sodass das RAZR 2022 noch einmal ein Stück kompakter geworden ist als seine Vorgänger.Auf der Außenseite des neuen RAZR 3 5G sitzt ein 2,7 Zoll (ca. 7 cm) großes Zusatzdisplay, das mit einer Reihe von Widgets bespielt werden kann, um unter anderem Wetterdaten oder Nachrichten anzuzeigen. Natürlich dient das äußere Display auch dazu, den Nutzer über eingehende Benachrichtigungen und andere Daten zu informieren. Außerdem dient es als Sucher für Selbstporträts.Unter der Haube steckt hier der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 , also der aktuellste High-End-SoC des US-Herstellers, wodurch das RAZR 2022 in Sachen Performance endlich mit den anderen Top-Smartphones mit faltbarem Display der wachsenden Schar der Konkurrenten mithalten kann.Hinzu kommen acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB interner Flash-Speicher beim Basismodell. Zudem kann der interne Speicher auf 256 GB verdoppelt werden. Für China stellte man zudem eine Topversion mit ganzen 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internem Flash-Speicher in Aussicht.Die Kameras des RAZR 2022 sind ebenfalls auf aktuellen Stand, denn die Hauptkamera nutzt einen 50-Megapixel-Sensor mit Hardware-Bildstabilisierung. Hinzu kommt eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixeln und 121 Grad breitem Sichtfeld zum Einsatz.Eine Besonderheit ist, dass auch die Ultraweitwinkelkamera mit Autofokus ausgerüstet ist, sodass Fotos aus einem Minimalabstand von nur knapp drei Zentimetern möglich sind. Die Frontkamera sitzt unterhalb des oberen Randes des Falt-Bildschirms und arbeitet mit 32 Megapixeln.Angaben zum Preis und der Verfügbarkeit stehen noch aus, Motorola dürfte das RAZR 3 2022 aber als Teil einer ganzen Armada von neuen Smartphones im Umfeld oder anlässlich der IFA auch für Europa ankündigen.