Motorola Edge 30 Pro enthüllt: Tolle Ausstattung, toller Preis

Motorola hat das Edge 30 Pro offiziell vorgestellt. Das Flaggschiff ist ein echtes Monster, denn Spezifikationen sind ebenso wie der Preis konkurrenzfähig. Vom Snapdragon 8 Gen 1 bis hin zur 68 Watt Ladefunktion reicht das Datenblatt. Erfahrt in diesem Beitrag alles Wissenswerte.

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge: Verfügbarkeit und Preis

Technische Daten zum Motorola Edge 30 Pro Display 6,7-Zoll-AMOLED, Full HD+, 144 Hz Betriebssytem Android 12 (plus 3 Jahre Android-Updates) Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Arbeitsspeicher 12 GB LPDDR5 Speicher 256 GB UFS 3.1 Speicher erweiterbar? Nein Hauptkamera Hauptkamera: 50 Megapixel, Ultra-Weitwinkel + Makro: 50 MP, Tiefenschärfe: 2 MP Frontkamera 60 MP Akku: 4800 mAh, 68 W Ladegerät, bis zu 15 W kabelloses Laden, 5 W kabelloses Power-Sharing Abmessungen 163 x 75,9 x 8,8 mm Gewicht 196 g

Motorola

Zunächst wurde das Motorola Edge 30 Pro Ende 2021 in China als Motorola Edge X30 angekündigt. Das Spec-Sheet hat sich nicht wirklich verändert seitdem. Wie das Oppo Find X5 Pro, kommt es mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 und zudem mit überarbeitetem Desktop-Modus (Wireless Ready For).Das Edge 30 Pro verfügt über ein 68-W-Ladegerät, das laut Motorola für einen halbvollen Akku in 15 Minuten sorgt. Außerdem besitzt es einen ins Display integrierten Fingerabdruckleser und ein 6,7-Zoll-FullHD+ AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz.Beim Kameramodul hat sich Motorola für eine einzigartige Sensorkombination entschieden: Die beiden Hauptsensoren bieten 50 Megapixel für Weitwinkel- und Ultraweitwinkelaufnahmen, während letzterer auch für Makroaufnahmen geeignet ist. Die dritte Linse auf der Rückseite beherbergt einen 2-MP-Tiefensensor.Motorola verspricht schnelleres Fokussieren dank 32 mal mehr Pixeln, sowohl bei Tageslicht als auch bei Nachtaufnahmen. Ähnlich wie die Android-Handys der Konkurrenz verwendet das Moto Edge 30 Pro eine Quad-Pixel-Funktion, um die Lichtinformationen von vier verschiedenen Pixeln zu einem finalen Pixel zu kombinieren. Die Binning-Funktion gilt sowohl für die Rückkamera als auch für den Selfie-Shooter, der mit einer beeindruckenden Auflösung von 60 Megapixeln aufwartet.Das neue Motorola Edge 30 Pro wird in den Farben Cosmos Blue und Stardust White erhältlich sein. Nachdem das Smartphone unter anderem Namen bereits in China ins Rennen geschickt wurde, soll es nun ab Anfang März auch in Europa zu kaufen sein. 799,99 Euro werden für das Flaggschiff fällig.Übrigens wird es beim Zubehör etwas später ein besonderes Utensil geben: Einen Stylus! Für den Stift ist noch kein präziser Termin angekündigt, rechnet mal Mitte März damit. Außerdem wissen wir, dass es dazu auch eine passende Hülle geben wird, die neben dem Smartphone auch Platz für den Stylus bietet.Was haltet Ihr von dem Gerät? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit!